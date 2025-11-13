²¬ÅÄ½Ú°ì¡¢»þÂå·à¤Ø¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¡¡¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¥¥ã¥¹¥È¡õ´ÆÆÄÁíÀª13¿Í¤¬½¸·ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¤¤ç¤¦13Æü¤è¤êNetflix¤Ë¤ÆÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¡£ÉñÂæ¤ÏÌÀ¼£11Ç¯¡¢¿¼Ìë¤ÎµþÅÔ¡¦Å·Î¶»û¡£²¬ÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦º·²å½¥ÆóÏº¤ò´Þ¤à292¿Í¤Î»Ö»Î¤¿¤Á¤Ï¡¢¡ÖÌÚ»¥¡×¤òÃ¥¤¤¹ç¤¤¡¢Åìµþ¤Ø¤ÎÀ¸´Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¡È»à¤Î¥²¡¼¥à¡É¡ÒêÃÆÇ¡Ê¤³¤É¤¯¡Ë¡Ó¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÀõÁð»ûËÜÆ²Î¢¤ËºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò»×¤ï¤»¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬ÆÃÊÌ¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È³«»ÏÄê¹ï¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢µÒÀÊ¼þÊÕ¤Ë¡ÖêÃÆÇ¡×»²²Ã¼Ô¤¬½¸¤¤¤Ï¤¸¤á¡¢·àÃæ¤ÎÆóµÜ±é¤¸¤ë¼çºÅ¼Ô¡¦ÜÇ¤Ë¤è¤ë¹æÎá¤ÇÇ÷ÎÏ¤Î»¦¿Ø¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦±é½Ð¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢µÒÀÊ¸åÊý¤«¤é²¬ÅÄ¤¬ÅÐ¾ì¡¢Î©¤Á¤Î¤Ü¤ë¥¹¥â¡¼¥¯¤ÎÃæ¤«¤é¤½¤Î¤Û¤«ÅÐÃÅ¼Ô¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢´ÑµÒ¤«¤é´¿À¼¤ÈÇï¼ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ç¼ç±é¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë²¬ÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¼é¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¹¶¤á¤¿¤â¤Î¤ò¡£¥â¥¢¡¦¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¡¢¥â¥¢¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼À¡¢¥â¥¢¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼À¡¢¥â¥¢¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë¡×¤È°Õ¼±¤·¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö2022Ç¯¤Ë¤³¤ÎÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤ËÆ£°æ¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤ä¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö»þÂå·à¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢»þÂå·à¤ò¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Ê¤¬¤é¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤«¡×¤È¡¢º£²ó»þÂå·à¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¾å¤Ç¿´¤¬¤±¤¿¤³¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤ÏÀ¤³¦¤ÎÊý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¸Ø¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤¿¡¢¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿²¬ÅÄ¡£¡Ö°ìµ¤¸«¤·¤Æ¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡ª¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
