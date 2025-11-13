関東最大級（６００万球）のイルミネーションイベント「さがみ湖イルミリオン」が、首都圏から車で５０分、神奈川県相模原市のアドベンチャーリゾート「さがみ湖ＭＯＲＩＭＯＲＩ」で１１月１５日から２０２６年５月１０日まで開催される。

今回の三つある目玉の一つは、株式会社バンダイが展開し、世界中で愛され続けるデジタルペット「たまごっち」とのコラボレーションエリア「さがみ湖で発見！たまごっちのキラキラいるみね〜しょん！」。虹色に輝くリフトで上がったエリアに、たまごっちのヘンテコでわくわくする世界が広がる。

ゲストを迎えてくれるたまごっちたちは、まめっち、くちぱっち、まるっち、おやじっち、くりてん、ぎんじろてんし、みみっち、めめっち、ふらわっち、やんぐまめっち。

二つ目はアーティストとのコラボレーションエリア「オトイルミ」（協力：ユニバーサルミュージック合同会社）。冬の夜にぴったりなアーティスト５組（Ｃｒｙｓｔａｌ Ｋａｙ、ＧＲｅ４Ｎ ＢＯＹＺ、Ｎｏｖｅｌｂｒｉｇｈｔ、秦 基博、マルシィ）によるイルミネーションショーを繰り広げる。ショーは１７時以降、１５分ごとに１回開催される。

三つ目は「三大体験型イルミネーション」。本年オープンした全長１００ｍのスライダー「マジカルウェーブ」と、標高３７０ｍの天空を自転車でこぎ進む「青空ペダル」が、ナイトアトラクション「たまごっちのほしぞらぺだる」として登場。人気の、虹色の光に包まれながら空中散歩を楽しめる「虹のリフト」とあわせて、爽快なひとときを過ごせるだろう。