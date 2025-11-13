安倍元首相を銃撃し殺害した罪などに問われている山上徹也被告の裁判員裁判で、被告の母親が法廷で「子どもたちの将来よりも献金が大事だと思った」と語りました。

山上徹也被告は3年前、奈良市で応援演説中だった安倍晋三元首相を手製のパイプ銃で撃ち、殺害した罪などに問われています。

山上被告は先月の初公判で、「全て事実です」などと話し、母親の旧統一教会への多額の献金が与えた影響が大きな争点となっています。

13日の裁判では、安倍元首相の妻・昭恵さんの上申書を検察官が読み上げ、「私にとってかけがえのない人でただ夫に長生きしてほしかった」と心情が述べられました。

その後、山上被告の母親が弁護側の証人として法廷に立ち、「安倍元首相がここにいるかもしれませんが、徹也が大変な事件を起こしたことを申し訳なく思います。安倍昭恵さんにもお詫びしたい」と涙声で謝罪の言葉を述べました。

また、母親は旧統一教会に入信した経緯を語り、献金した理由について、山上被告の兄の病気などで「心を痛めていた」と話したほか、「自分の子どもたちの将来よりも献金が大事だと思った」と打ち明けました。

母親への証人尋問は、来週18日火曜日も続きます。