テレビ東京系「あちこちオードリー」が１２日、放送され、オードリー・若林正恭、春日俊彰がＭＣを務めた。

この日は、ジャングルポケット・太田博久、おたけをゲストに迎えた。

太田は、昨年１０月にメンバーだった斉藤慎二氏が不祥事により吉本興業を契約解除となり、トリオからコンビになった経緯や現在の心境について述懐。

「（おたけと）２人で提示させてもらうネタだとか何とか、結局作ってかなきゃいけないんで。忙しさも増してますし、この１年間、僕、本当に人生で一番楽しくなかったぐらいしんどかった。」と率直に明かした。

つづけて「一番しんどいのは、やっぱり、この１年間で、まだ生傷状態なんですよ。（おたけと自身）２人とも。僕もこの１年間、おたけに言えなかった。『お前、もっとこうしろ。あそこは違うだろ』とかって。トリオのときに言えてたことも。やっぱり、こう、２人になって、言えなくて」と告白。

さらに「おたけは、おたけで、たぶん…。僕にいろいろ（言いたいことが）あって。（他番組で）そういうのを全部話し合うみたいな企画をしていただいたときに。初めて、２人でこの１年間のことをバーっと話し合って。もう僕も全部言いたいこと言って。（おたけも）『もっと、こうしたかったんだ』みたいなことを言ってきて。次の日、ちょうど（コンビで）幕張の出番があったんですけど。そこでした漫才が、まあウケまして。やっぱりテンション１つで変わるんだなっていう実感はスゴいあったよね？」とおたけと２人でうなずきあっていた。