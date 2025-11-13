俳優・小谷嘉一（43）が13日、自身のXを更新。米国に活動の場を移すことを報告した。「俳優として、そして創り手として、もう一度自分を磨き直すため」と理由を明かしている。

小谷は「気づけば、俳優として歩き始めてもう25年以上」と切り出し、「このたび、僕は新しい挑戦のためにアメリカへ向かうことにしました。ずっと追いかけてきた表現の幅を、さらに広げるため。俳優として、そして創り手として、もう一度自分を磨き直すためです」と理由を明かした。

「この挑戦は、未来の作品をもっと良くするための大きな一歩 にすぎません」とし、「日本で待っていてくれる仲間がいて、これから一緒に創りたい作品があって、そして何より、ずっと応援し続けてくれた方々がいる。それ原点であり、帰る場所です。だから心配しないでください。ただ、一度自分の限界を超えるために、少しだけ遠くへ行ってきます」と決意をつづった。

小谷は1999年、第12回ジュノン・スーパーボーイ・コンテストでベスト6入りし、本格的に芸能活動を開始。テレビ朝日「仮面ライダーアギト」やミュージカル「テニスの王子様」などに出演。私生活では2016年7月に元モーニング娘。で女優の新垣里沙と結婚。18年1月に離婚を報告した。