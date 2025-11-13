男性の“下の毛事情”に岡田紗佳が痛烈発言「自分のブツに自信を持て！」全身脱毛トークで白熱

令和のあざと女王・森香澄が、さまざまな企画に体を張って挑戦していく番組『森香澄の全部嘘テレビ』。

11月12日（水）に放送された同番組では、男性の全身脱毛について議論した。

同番組はタイトル通り“全部嘘”のはずが、見ているうちに「森香澄なら本当かも…」と思ってしまう、虚実入り混じった展開がやみつきになるバラエティだ。

今回はさらば青春の光・東ブクロと岡田紗佳をゲストに迎え、最先端女子の実態を学ぶ企画「イマドキ女子の何でもランキング」を実施。深夜の繁華街で美女たちに一斉調査を行い、そのリアルな意見に対して3人が激論を繰り広げた。

番組内で、男性も美容を意識してほしいと語った森。岡田も同意見のようで、「全身脱毛もしてほしい」と訴える。

これに東ブクロは「無くてええの？全部」と深掘りすると、岡田は「（毛は）無い方がいい！」ときっぱり答えた。

この意見に納得できない様子の東ブクロは「銭湯に行って男がすね毛や下の毛がなかったりすると笑ってまうの、こっちは。なんか情けないねんて。（毛が）無いと」と主張。すると岡田は「自分のブツに自信を持て！」と言い放ち、スタジオでは爆笑が巻き起こった。

さらに森は「すりすりした時にスベスベの方が絶対にいい」と続ける。

東ブクロが「夜、初めてそういうことになるってなったとき、ボーボーに生えているやつが来たら？」と尋ねると、岡田は「やだぁ。脱毛させるかもしれない」と眉をひそめる。森も「遠回しには（脱毛を）勧めるかも」と賛同し、どんなに好きな相手でも“毛がボーボー”なのは許せないようだ。

一方、東ブクロは「女性が（脱毛を）してるのも嫌。下の毛はあった方がいい、絶対」とこだわりを明かす。

最近は全身脱毛をしている女性が多いため、「（下の毛）ある子見たら『ありがとう』って言う。そのままでいてくれよって」と感謝していると話し、森＆岡田は驚いていた。