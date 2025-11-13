Number_i・神宮寺勇太が特装版の表紙を務める『HODINKEE Magazine Japan Edition vol.11』（ハースト婦人画報社）が12月3日（水）に通常版と同時に発売される。

【画像】Number_i・神宮寺勇太、ヴィンテージロレックスのコレクション

本号では、通常版に加え、Number_iの神宮寺勇太が表紙を飾る特装版も同時発売される。特装版には、神宮寺の私物コレクションとともに“普遍的なもの”としての腕時計の魅力について語る全12ページの特集「WHY I COLLECT」が収録されている。音楽活動と並行してヴィンテージロレックスをはじめとする時計を収集する神宮寺が、コレクションを通じて感じる時間の価値観を語っている。

今号のテーマは「普遍性と再生」。特集では、2025年に節目を迎えた時計ブランドの周年記念モデルや、復刻された機構を中心に紹介している。特に19世紀に誕生したジャンピングアワー機構を採用した「ギシェウォッチ」を取り上げ、針を持たない時刻表示が再評価される背景を分析している。カルティエの「タンク ア ギシェ」の復刻をはじめ、複数ブランドが伝統機構の再開発を進めている点にも焦点を当てる。

「伝統と革新の接点で＿再び動き出すブレゲの名作たち」と題した特集では、1775年創業のブレゲが創業250周年を迎えるにあたり発表した記念モデルを取り上げる。新開発の18K「ブレゲゴールド」を採用した構造や、初代ブレゲの技術を現代的に再構築する試みについても紹介する。

ゼニスのキャリバー復活を追う「THE ZENITH “CALIBRE 135”」、グランドセイコーやパテック フィリップの製造史をたどる記事、レンジローバー初代モデル誕生の背景を検証する企画も掲載。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）