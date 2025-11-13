¿¹¹áÀ¡¡¢ÃËÀ¤ò¸«¤ë¤È¤¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤Î¤Ï?¡Öº£¤Ï¤â¤¦¡Ä¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î¡Ä¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç½÷Í¥¤Î¿¹¹áÀ¡¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¿¹¹áÀ¡¤ÎÁ´Éô±³¥Æ¥ì¥Ó¡Ù(Ëè½µ¿åÍË26:34¡Á °ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯)¤¬12Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÈÎáÏÂ¤Î¤¢¤¶¤È½÷²¦¡É¿¹¹áÀ¡¤¬ÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤ËÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤ÆÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯Æ±ÈÖÁÈ¡£¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡ÖÁ´Éô±³¡×¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ö¿¹¹áÀ¡¤Ê¤éËÜÅö¤«¤â¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Êµõ¼ÂÆþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿Å¸³«¤Ë±³¤Ê¤Î¤«ËÜÅö¤Ê¤Î¤«¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÆÉ¸å´¶¤¬ÉÂ¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ëÈÖÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
12Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¿¹¡¢¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡¦Åì¥Ö¥¯¥í¡¢²¬ÅÄ¼Ó²Â¤Î3¿Í¤¬¡¢¿¼Ìë¤ÎÈË²Ú³¹¤ÇÈþ½÷¤¿¤Á¤ò°ìÀÆÄ´ºº¡£¥¤¥Þ¥É¥½÷»Ò¤Î²¿¤Ç¤â¥é¥ó¥¥ó¥°¤«¤é¡¢ºÇÀèÃ¼½÷»Ò¤Î¼ÂÂÖ¤ò³Ø¤Ö¡£
¡ÈÃË¤Î¤³¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤»¤è!¡É¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢Âè3°Ì¤Ï»õ¤¬Çò¤¹¤®¤ë¿Í¡¢Âè2°Ì¤ÏÌÜ¤¬±£¤ì¤ë¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ø¥¢¤Ç¡¢3¿Í¤Ï¡Ö¥ª¥é¥ª¥é¤·¤Æ¤ë¡¢ÃÏ¸µ¤ËÂ¿¤¤¡¢TikTok¤ÇÎ®¹Ô¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥Ò¥ó¥È¤ò¤â¤È¤Ë1°Ì¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
²¬ÅÄ¤¬¡Ö¥Ô¥Á¥Ô¥Á¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë·Ö¸÷¤Î·¤¤Î¥ä¥ê¥é¥Õ¥£¡¼¡×¡¢¿¹¤â¡Ö¥Ô¥Á¥Ô¥Á¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤º¤Ã¤ÈÈ¿Éü²£Ä·¤Ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤·¤Æ¤ë¿Í¡×¤È²óÅú¤¹¤ë¡£Åú¤¨¤Ï¡Ö¥¹¥¥Ë¡¼¥Ñ¥ó¥Ä¡×¤Ç¡¢¿¹¤È²¬ÅÄ¤¬ÂçÀµ²ò¡£
ÃËÀ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²¬ÅÄ¤Ï¡Ö¶â¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¿¤é¤â¤¦ÌµÍý¡£ÉÙ¤ò¤«¤¶¤·¤¹¤®¤Æ¤Æ·ù¡×¡¢¿¹¤Ï¡Ö²¦Æ»¤Ç¸À¤¦¤È¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤¬Âç¤¤¯½ñ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Ï·ù¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃËÀ¤ò¸«¤ë»þ¤Ë¤É¤³¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤«Ê¹¤«¤ì¤¿¿¹¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤ªÈ©¤¬´¥Áç¤·¤Æ¤ë¤È¤«¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¤È¤«¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¥Ø¥¢¡¼¤È¤«¤â¤¢¤ó¤Þ¤¤ì¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤¤ì¤¤¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤Î¤ªÈ©¤â¤¤ì¤¤¤ËÊÝ¤Á¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¼çÄ¥¡£
Åì¥Ö¥¯¥í¤¬¡Ö¤â¤¦¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥ï¥¤¥ë¥É¤µ¤â¤¢¤ë¤ä¤ó¤«¡¢ÃË¤Ï¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¤â¡¢¿¹¤Ï¡Ö¤¤¤ä´Ø·¸¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¤â¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¡ÈÃË¤Ï¡É¤È¤«¡È½÷¤Ï¡É¤È¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÈþÍÆÃË»Ò¤Ë´Ø¤·¤Æ¹¥°ÕÅª¤Ê¿¹¤È²¬ÅÄ¡£¡ÖÁ´¿ÈÃ¦ÌÓ¤â¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤!¡×¤È¤¤¤¦²¬ÅÄ¤Ë¡¢Åì¥Ö¥¯¥í¤Ï¡ÖÁ¬Åò¤È¤«¹Ô¤Ã¤ÆÃË¤¬¥¹¥ÍÌÓ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê²¼¤ÎÌÓ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤Ê¤ó¤«¾ð¤±¤Ê¤¤¡×¤È°Õ¸«¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢²¬ÅÄ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Ö¥Ä¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Æ!¡×¤È°ì³å¡£¿¹¤â¡Ö¤¹¤Ù¤¹¤Ù¤Î¤Û¤¦¤¬ÀäÂÐ¤¤¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¿¹¹áÀ¡¤Ï¡¢1995Ç¯6·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2019Ç¯4·î¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡ØTHE¥«¥é¥ª¥±¡ú¥Ð¥È¥ë¡Ù¡Ø¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¶¥ÇÏ¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¡£2023Ç¯3·îËö¤ËÂà¼Ò¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¸å¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤Û¤«¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
