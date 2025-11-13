なでしこリーグのMVPなどが決定!!リーグ初優勝の朝日インテック・ラブリッジ名古屋らも表彰
プレナスなでしこリーグ2025表彰式が先日、開催され、各賞が発表された。
なでしこリーグ１部は、「開幕当初はそう見られていないように感じた」と磯村健監督が振り返るように、下馬評を覆すような戦いを披露した朝日インテック・ラブリッジ名古屋が初優勝を果たし、選手、スタッフらが登壇。ベストイレブンにはDF橘麗衣、DF平尾愛穂、MF渕上野乃佳、MF安部由希子の４人を輩出した。
また栄えあるMVPに輝いたのは「まったく予想していなかった」と話す静岡ＳＳＵボニータのFW横山久美で得点王とのダブル受賞となった。
■各賞は以下の通り
〈なでしこリーグ１部〉
優勝：朝日インテック・ラブリッジ名古屋（初）
第２位：伊賀ＦＣくノ一三重
第３位：静岡ＳＳＵボニータ
フェアプレー賞：ヴィアマテラス宮崎（初）
〈なでしこリーグ２部〉
優勝：ＶＯＮＤＳ市原ＦＣレディース（初）
第２位：ディオッサ出雲ＦＣ
第３位：吉備国際大学Ｃｈａｒｍｅ岡山高梁
フェアプレー賞：ＦＣふじざくら山梨（初）
〈なでしこリーグ１部〉
個人表彰
・最優秀選手賞
横山 久美 ＦＷ 静岡ＳＳＵボニータ（初）
・ベストイレブン
後藤 優香 ＧＫ 伊賀ＦＣくノ一三重（初）
橘 麗衣 ＤＦ 朝日インテック・ラブリッジ名古屋（初）
平尾 愛穂 ＤＦ 朝日インテック・ラブリッジ名古屋（初）
秦 美結 ＤＦ 伊賀ＦＣくノ一三重（3回目）
渕上 野乃佳 ＭＦ 朝日インテック・ラブリッジ名古屋（初）
増田 玲那 ＭＦ 伊賀ＦＣくノ一三重（初）
安部 由希子 ＭＦ 朝日インテック・ラブリッジ名古屋（初）
三輪 玲奈 ＭＦ 静岡ＳＳＵボニータ（初）
神谷 千菜 ＦＷ 伊賀ＦＣくノ一三重（2回目）
横山 久美 ＦＷ 静岡ＳＳＵボニータ（2回目）
堀江 美月 ＦＷ スフィーダ世田谷ＦＣ（初）
・得点王
横山 久美 ＦＷ 静岡ＳＳＵボニータ（初）
・敢闘賞
橘 麗衣 ＤＦ 朝日インテック・ラブリッジ名古屋（初）
・新人賞
中野 琴音 ＭＦ 岡山湯郷Ｂｅｌｌｅ
・優勝監督賞
磯村 健 朝日インテック・ラブリッジ名古屋（初）
〈なでしこリーグ２部〉
個人表彰
・最優秀選手賞
西村 留亜 ＦＷ 吉備国際大学Ｃｈａｒｍｅ岡山高梁（初）
・得点王
西村 留亜 ＦＷ 吉備国際大学Ｃｈａｒｍｅ岡山高梁（初）
・新人賞
佐藤 寿音 ＭＦ ＶＯＮＤＳ市原ＦＣレディース
〈特別表彰〉
・300試合出場選手
加戸 由佳 ＤＦ 吉備国際大学Ｃｈａｒｍｅ岡山高梁
2025/9/27 達成
・200試合出場選手
保坂 のどか ＭＦ ＦＣふじざくら山梨
2025/3/29 達成
千葉 園子 ＦＷ ＡＳハリマアルビオン
2025/4/5 達成
榎谷 岬 ＭＦ 愛媛ＦＣレディース
2025/5/25 達成
川粼 咲耶 ＦＷ ＡＳハリマアルビオン
2025/6/29 達成
坂本 理保 ＤＦ ヴィアマテラス宮崎
2025/9/14 達成
木龍 七瀬 ＦＷ バニーズ群馬ＦＣホワイトスター
2025/9/27 達成
・最優秀審判員賞
田澤 友梨奈（初）
・特別賞
深澤 里沙 ＭＦ 愛媛ＦＣレディース
2025年9月28日（日）に開催された、2025プレナスなでしこリーグ1部 第20節においてリーグ最多出場記録を更新し、歴代1位となる３６８試合に出場するという大記録を樹立した選手
構成●サッカーダイジェスト編集部
