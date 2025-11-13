カメレオン・ライム・ウーピーパイ、ClariS、乃紫、マルシィ！『Venue101』に個性豊かな4組が集結

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

11月15日23時からNHK総合で『Venue101』#102が放送される。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲

カメレオン・ライム・ウーピーパイ「PUNKS」

ClariS「コネクト -season03-」

乃紫「1000 日間」

マルシィ「隣で」

※アーティスト名五十音順

■マルシィ吉田右京の思う“一番まっすぐな歌詞”とは

2022 年デビューの3人組バンド、マルシィ。代表曲「ラブソング」など、忘れられない恋の記憶を投影したリアルなラブソングが若い世代から共感を集めている。その歌詞を手掛けるのは、ボーカル＆ギターの吉田右京。今回、自身が書いたなかで“いちばんまっすぐな歌詞”を発表、その歌詞が生まれた秘話を語る。「ラブソング」のアンサーソング「隣で」のパフォーマンスも必見だ。

■乃紫、セルフプロデュースMV 制作の裏側を語る

SNSで曲をバズらせてきたシンガーソングライター・乃紫。何がSNSではやるのか日々研究、作詞作曲アレンジをひとりで行うだけでなく、映像やアートワークの多くを自らプロデュースしているという。

そんな彼女が、今回自身の曲がSNSでバズったきっかけや、絵コンテやカット割りまで手掛ける MV 作りの秘密を語る。さらに、高校生活の3年間のかけがえのない青春の日々を歌った「1000 日間」を歌唱する。

■ClariSの衣装の秘密を徹底解剖

これまで多くのアニメタイアップ曲を担当してきたClariS。今年、新メンバーのエリーとアンナを迎え､3 人体制で新たなスタートを切った。番組では、クララが原案を考えて制作するメンバー衣装へのこだわりに迫る。

また、人気TVアニメ『魔法少女まどか☆マギカ』の主題歌でユニットの代表曲である「コネクト」を3人体制でセルフカバーした「コネクト -season03-」を披露する。

■カメレオン・ライム・ウーピーパイの「ダサかっこいい」へのこだわり

オレンジの髪が特徴的なChi-によるソロユニット、カメレオン・ライム・ウーピーパイは、TVアニメ『ワンピース』エッグヘッド編エンディング主題歌「PUNKS」をパフォーマンス。

Chi-が仲間のWhoopies1号、2号と3人で活動し、海外フェスでも話題を呼ぶ彼女たちだが、突き詰めるのは「ダサかっこいい」こと。その理想を実現するため、MVの小道具、撮影、編集まですべて自分たちで行っているという。番組では、Chi-こだわりの小道具から理想の「ダサかっこいい」をひも解いていく。

■番組情報

NHK総合『Venue101』#102

11/15（土）23:00～23:45

※NHK ONEで同時配信、1週間見逃し配信

司会：濱家隆一（かまいたち）、生田絵梨花

ナレーション：服部伴蔵門

