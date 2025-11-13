【特集｜柏崎刈羽原発】専門家に聞く「知事への責任転嫁以外の何物でもない」再稼働最後の関門「地元の同意」とは【新潟】
14日に花角知事が柏崎刈羽原発を視察し、長岡市などの自治体トップと会談します。再稼働へ最後の要件となっている「地元の同意」へ向け、判断材料としたい考えです。
なぜ再稼働に「地元の同意」が必要で、なぜキーマンが知事なのか。
『地元』『地域』とは、具体的にどこを指すのか。
大詰めを迎えている今、専門家の解説をもとにひも解きます。
再稼働を目指す東京電力と政府。両者はある言葉を繰り返してきました。
■東京電力HD 小早川智明社長
「柏崎刈羽原子力発電所は、地域に根差し、地域に信頼される発電事業者になれるよう、今後とも地域と共に歩む企業でありたい。」
■高市早苗総理
「安全性の確保と地域の理解を大前提に対応を進める。」
『地域』。
政府や東京電力が繰り返すのは、再稼働に「地元の同意」が必要との立場に立つからです。
しかし、じつは再稼働に「地元の同意」が必要という法的根拠はありません。政府は国のエネルギー政策の基本方針である「エネルギー基本計画」に、再稼働へ向けて「立地自治体等関係者の理解と協力」を明記していることから、2024年3月 花角知事に再稼働の理解を要請しました。東京電力も「法的な根拠はない」としつつ、政府と同じ考えに過ぎません。
では、「地元の同意」が最大の焦点になっていることをどう考えればいいのでしょうか。
この問題に詳しい九州大学大学院の出水薫教授は、ある取り決めに着目しています。
■九州大学大学院 出水薫教授
「(各地の原発で)電力事業者と自治体との間で『安全協定』というものが一般的に結ばれている。特段 法的な義務などはないが、任意の取り決めとして結んできた。」
柏崎刈羽の安全協定は、県と柏崎市・刈羽村と東京電力との間で40年以上前に結ばれました。ここでの『地元』は、県と柏崎市・刈羽村の3者を指します。原発施設を変更する場合、3者の事前了解が必要としますが、〝再稼働〟の言葉はありません。
ただ、出水教授は安全協定の考え方が再稼働議論でも基盤になっていると指摘します。
■九州大学大学院 出水薫教授
「安全協定上の同意が、あたかも原発を再稼働するための最後の決定のように見えてしまうところが、ある種の錯覚を生み出していると言える。」
出水教授は「『地元自治体による同意制』と呼ぶべき『慣習上の制度』」だと言います。
法律に基づいて政府が原発再稼働を許可する一方、最後のハードルである「地元の同意」は明文化された規定が無いという〝ねじれ〟。
地元3者の対応は割れました。
柏崎市・刈羽村は早々に再稼働を容認しましたが、県は－
■花角英世知事
「丁寧に進めているつもり。県民の気持ちは割れている。」
県を代表する立場として、こう述べた知事。公聴会・県民意識調査などを次々と実施してきました。
■九州大学大学院 出水薫教授
「原発の直接の恩恵を受けない市町村・住民を説得・納得してもらう必要があるところの〝板挟み〟になっている構図がある。最後に同意の決定権限者であるかのようになってしまう知事は、非常に苦境に陥るということ。」
再稼働しても柏崎刈羽で作られた電気が県民には届かないこと、そして福島第一原発の事故後 初めて東京電力が再稼働する原発になることから、県民にはさまざまな感情が交錯しています。県民全体の意向を把握したいとする知事側の手続きが長引く要因でもあります。
そんな知事に噛みついたのが、柏崎市でした。
■柏崎市 桜井雅浩市長
「〝地元中の地元〟として、56年間 賛成も反対も激しい議論を積み重ねてきた。『地元』とは何なんですか。」
