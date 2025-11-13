日経225先物：13日19時＝340円安、5万960円
13日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比340円安の5万960円と急落。日経平均株価の現物終値5万1281.83円に対しては321.83円安。出来高は3263枚となっている。
TOPIX先物期近は3367.5ポイントと前日比19ポイント安、TOPIXの現物終値比は14.22ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50960 -340 3263
日経225mini 50960 -340 46619
TOPIX先物 3367.5 -19 3237
JPX日経400先物 30340 -160 98
グロース指数先物 712 -5 151
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース