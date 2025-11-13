　13日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比340円安の5万960円と急落。日経平均株価の現物終値5万1281.83円に対しては321.83円安。出来高は3263枚となっている。

　TOPIX先物期近は3367.5ポイントと前日比19ポイント安、TOPIXの現物終値比は14.22ポイント安で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50960　　　　　-340　　　　3263
日経225mini 　　　　　　 50960　　　　　-340　　　 46619
TOPIX先物 　　　　　　　3367.5　　　　　 -19　　　　3237
JPX日経400先物　　　　　 30340　　　　　-160　　　　　98
グロース指数先物　　　　　 712　　　　　　-5　　　　 151
東証REIT指数先物　　売買不成立

