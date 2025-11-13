大雪などの災害を想定した訓練が雲仙市で行われました。国の災害対策基本法に基づき立ち往生車両を移動させる作業を実践しました。

訓練は国土交通省長崎河川国道事務所が行ったもので、島原半島の道路維持に関わる建設会社10社と雲仙市役所の職員約40人が参加しました。

「災害対策基本法第76条に基づき、緊急通行車両の通行を確保するための区間に指定されました」

大雪による積雪のため、複数の車が立ち往生、通行の妨げになっているという想定です。

参加者は「ゴージャッキ」と呼ばれる車輪つきのジャッキを使って車を移動させたり、

運転手がいる車を除雪車で牽引する訓練を行いました。

（星野建設 小浜維持補修工事担当 下田 浩二さん）

「（放置車両を）路肩にいれて車が通れる状態にするにも「ゴージャッキ」は便利。皆さんに知っていただきたい」

（雲仙市 建設部矢野 裕之さん）

「結構、労力がかかる作業だったので難しさが分かった。私は仁田峠の管理をする部署。実際に体験をして現場の状況が分かってよかった」

県内ではおととし1月、雪の影響で各地で車の立ち往生が相次ぎ緊急車両の通行が困難になる事態などが起きています。

（国土交通省 長崎河川国道事務所 廣渡 学 総括保全対策官）

「長崎でも大雪によるスタック作業が発生した。放置車両が発生して緊急車両（の通行）や除雪作業ができなくなるのは困るので参加した方は安全を考えながら作業に取り組んでもらいたい」

本格的な冬のシーズンに備え、参加者は真剣な表情で取り組んでいました。