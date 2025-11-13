万博「ミャクミャクピアノ」全国巡回が決定 全国5ヶ所で自由に演奏できるように【一覧・日程】
大阪・関西万博に設置された「ミャクミャクピアノ」が、全国巡回することが決まった。
【動画】万博閉幕から丸1ヶ月…ミャクミャク最新ムービー「グッズ買っての舞」
ミャクミャクなどをデザインしたストリートピアノは、ヤマハミュージックジャパン、ヤマハが協働し、万博会場でて「音でつなぐEXPO2025〜Uniting the EXPO in Harmony」として設置されていた。
多数の要望を受けて、あす11月14日〜来年3月29日まで、全国5ヶ所のヤマハの楽器店に設置される。期間中は、誰でも自由に演奏できる。
■ストリートピアノ設置概要＞
ヤマハミュージック 大阪なんば店／2025年11月14日（金）〜24日（月・祝）
ヤマハミュージック 名古屋店／2025年12月10日（水）〜21日（日）
ヤマハミュージック 福岡店／2026年1月17日（土）〜26日（月）
ヤマハミュージック 仙台店／2026年2月15日（日）〜23日（月・祝）
ヤマハミュージック 横浜みなとみらい／2026年3月18日（水）〜29日（日）
【動画】万博閉幕から丸1ヶ月…ミャクミャク最新ムービー「グッズ買っての舞」
ミャクミャクなどをデザインしたストリートピアノは、ヤマハミュージックジャパン、ヤマハが協働し、万博会場でて「音でつなぐEXPO2025〜Uniting the EXPO in Harmony」として設置されていた。
多数の要望を受けて、あす11月14日〜来年3月29日まで、全国5ヶ所のヤマハの楽器店に設置される。期間中は、誰でも自由に演奏できる。
ヤマハミュージック 大阪なんば店／2025年11月14日（金）〜24日（月・祝）
ヤマハミュージック 名古屋店／2025年12月10日（水）〜21日（日）
ヤマハミュージック 福岡店／2026年1月17日（土）〜26日（月）
ヤマハミュージック 仙台店／2026年2月15日（日）〜23日（月・祝）
ヤマハミュージック 横浜みなとみらい／2026年3月18日（水）〜29日（日）