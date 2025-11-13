Image: Shutterstock.com

数時間では違いがよくわからないけど、今回のアプデは期待できるかも。

OpenAIは、地味にアップデートした｢GPT-5.1｣をリリースしました。今回のアプデによって、ChatGPTは｢より賢く｣｢より自然な会話｣が可能になるそうです。新しい会話スタイルが追加されるほか、指示の理解能力が改善される見込みなのだとか。

サム・アルトマンCEOは、今回の改善を｢いいアップグレード｣と自画自賛しています。

より温かみがあって賢く、指示に従う能力がアップ

GPT-5.1には2つのバージョンがあり、まず有料のChatGPTユーザーから順次提供が開始されます。まず、｢GPT-5.1 Instant｣は、OpenAIが｢最も利用されるモデル｣と位置づけており、｢より温かみと知性があり、指示に従う能力が向上した｣と説明しています。

OpenAIのブログ記事によると、テスト段階で多くのユーザーから｢遊び心｣に驚いたとフィードバックがあったといいます。

さらに、高度な推論モデルである｢GPT-5.1 Thinking｣も導入されています。このモデルは、｢単純なタスクにはより素早く応答し、複雑な課題には粘り強く対応しつつ、理解しやすい｣回答を提供してくれるそうです。

基本的な質問に対してはトークンの消費を抑え、より複雑な指示で詳細なやりとりが必要になった場合でも、｢専門用語や定義されていない用語を最小限に抑えた、より明確な回答｣を提供できるとのこと。

また、Thinkingモードでも｢より温かみと共感性を備えた｣会話を実現するとしています。

新たに3つの会話スタイルを追加

いずれのモデルもカスタマイズ性が向上し、ユーザーがチャットボットのトーンを調整できるようになりました。アプデに伴って、既存の｢デフォルト（バランスの取れたスタイルとトーン）｣｢フレンドリー（温かくてフレンドリー）｣｢無駄がない（簡潔でわかりやすい）｣｢皮肉っぽい（批判的で皮肉っぽい）｣｢探究心が強い（探究心が強く、好奇心が旺盛）｣に加えて、新たに｢プロフェッショナル（洗練されていて几帳面）｣｢率直（率直でポジティブ）｣｢個性的（お茶目で想像力豊か）｣が導入されました。

これらのスタイルは、ChatGPT全体に設定できるようになっており、すべてのモデルで使用可能です。OpenAIは今後、全体への設定（パーソナライゼーションで設定）だけでなく、ChatGPTの性格をより細かく制御する実験も進めているとのことです。

よりパーソナライズな生成AIに

OpenAIは、GPT-5.1をよりパーソナライズされた体験への大きな転換点のひとつと位置づけているようで、次のように説明しています。

今回のGPT-5.1アップデートと新しいカスタマイズ機能は、みなさんにぴったり合ったChatGPTを実現するための第一歩です。これまでより賢く、話していて楽しく、ユーザーの好みに合わせて柔軟に変化できるようになりました。今後この方向で改良を続けていく予定です。まだまだ進化は続きます。

今回のアプデは、ここ数週間のOpenAI経営陣の発言内容と方向性が一致しています。

アルトマン氏は、ユーザーがChatGPTを自由にカスタマイズできるようにしている例として、エロティカ（成人向けコンテンツ）を生成できる機能を強調しています。

一方、CFOのSarah Friar氏は、チャットボット技術における次の大きなテーマとして、パーソナライズ化を挙げています。

プロジェクトごとに会話スタイルとトーンをカスタマイズできるようになれば、使い勝手がよくなって便利かもしれないですね。