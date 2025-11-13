¥«¥·¥ª¡¢G-SHOCK¡ß¥À¡¼¥¦¥£¥óºâÃÄ¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë - ¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹¤ÎÀ¸Êª¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ
¥«¥·¥ª·×»»µ¡¤Ï¡¢ÂÑ¾×·â¥¦¥ª¥Ã¥Á¡ÖG-SHOCK¡×¤Î¿·À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹½ôÅç¤Ç´Ä¶ÊÝÁ´³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡Ö¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥À¡¼¥¦¥£¥óºâÃÄ¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¡ÖGA-B2100DF¡×¡Ê2¥â¥Ç¥ë¡Ë¤ò11·î14Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤ÏÎ¾¥â¥Ç¥ë¤È¤â28,050±ß¡£
GA-B2100DF-1A
GA-B2100DF-4A
¡û¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹¥Ù¥Ë¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤È¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹¥¢¥Û¥¦¥É¥ê¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥ê¥ó¥¯¤È¥¿¥Õ¥½¡¼¥é¡¼¤òÅëºÜ¤·¤¿¡ÖGA-B2100¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢20µ¤°µËÉ¿å¤äBluetooth¤Ë¤è¤ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥ê¥ó¥¯µ¡Ç½¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¤ë¡£¥Ù¥¼¥ë¤ä¥Ð¥ó¥É¤Ë¤Ï¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¤ÊÍµ¡À»ñ¸»¤ò´Þ¤à¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿Àß·×¤È¤·¤¿¡£
¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢Á´¿È¤¬ÀÖ¤¤¡È¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹¥Ù¥Ë¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¡É¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë»þ·×Á´ÂÎ¤òÁ¯¤ä¤«¤Ê¥ì¥Ã¥É·Ï¥«¥é¡¼¤ÇÅý°ì¤·¤¿¡ÖGA-B2100DF-1A¡×¤È¡¢Ç®ÂÓÃÏÊý¤ËÀ³¤àÍ£°ì¤Î¥¢¥Û¥¦¥É¥ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡È¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹¥¢¥Û¥¦¥É¥ê¡É¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ù¥¼¥ë¤È¥°¥ì¡¼¥Ð¥ó¥É¤Ç¾åÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡ÖGA-B2100DF-4A¡×¤Î2¥â¥Ç¥ë¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
GA-B2100DF-1A
GA-B2100DF-4A
9»þÂ¦¤Î¾®¿Ë¤ÈÍ·´Ä¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¸Êª¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤·¤¿¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£Î¢³¸¤Ë¤Ï¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥À¡¼¥¦¥£¥óºâÃÄ¤Î¥í¥´¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ìÉ½µ¤ò¹ï°õ¤·¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ë¤Ï¡Ö¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹¤ÎÊÝÁ´¤ò»Ù»ý¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Ç¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼ù»éÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Î¢³¸¤Î¥í¥´¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
GA-B2100DF-1A ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸
GA-B2100DF-4A ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸
¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥À¡¼¥¦¥£¥óºâÃÄ¤Ï1959Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¹ñºÝÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¤Ç¡¢¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥À¡¼¥¦¥£¥ó¸¦µæ½ê¤ò±¿±Ä¤·¡¢¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹½ôÅç¤ÎÀ¸ÂÖ·ÏÄ´ºº¤ä¼«Á³ÊÝ¸î¡¢´Ä¶¶µ°é¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¼ç¤Ê»ÅÍÍ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡Ê2¥â¥Ç¥ë¶¦ÄÌ¡Ë¡£
¥±¡¼¥¹¥µ¥¤¥º¡§W45.4¡ßD11.9¡ßH48.5mm
¼ÁÎÌ¡§52g
¥±¡¼¥¹¡¦¥Ù¥¼¥ëºà¼Á¡§¥«¡¼¥Ü¥ó¡¿¼ù»é¡Ê¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡Ë
¥Ð¥ó¥É¡§¼ù»é¥Ð¥ó¥É¡Ê¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡Ë
ËÉ¿åÀÇ½¡§20µ¤°µËÉ¿å
¥¬¥é¥¹¡§Ìµµ¡¥¬¥é¥¹
¹½Â¤¡§ÂÑ¾×·â¹½Â¤¡Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¥ì¥¸¥¹¥È¡Ë¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¥³¥¢¥¬¡¼¥É¹½Â¤
»ÈÍÑÅÅ¸»¡§¥¿¥Õ¥½¡¼¥é¡¼
¥Ð¥ó¥ÉÁõÃå²ÄÇ½¥µ¥¤¥º¡§145¡Á215mm
¥¹¥Þ¥ÛÏ¢·Èµ¡Ç½¡§CASIO WATCHESÂÐ±þ¡¢¼«Æ°»þ¹ï½¤Àµ¡¢´ÊÃ±»þ·×ÀßÄê¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥¿¥¤¥àÌó300ÅÔ»Ô¡¢¥¿¥¤¥à¡õ¥×¥ì¥¤¥¹¡¢¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¡¼¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃÃµº÷
¤½¤ÎÂ¾µ¡Ç½¡§¥Í¥ª¥Ö¥é¥¤¥È¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥¿¥¤¥à¡¢¥¹¥È¥Ã¥×¥¦¥ª¥Ã¥Á¡¢¥¿¥¤¥Þ¡¼¡¢»þ¹ï¥¢¥é¡¼¥à5ËÜ¡¦»þÊó¡¢¥À¥Ö¥ëLED¥é¥¤¥È¡¢¥Õ¥ë¥ª¡¼¥È¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡¢Áàºî²»ON¡¿OFFÀÚÂØ¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥»¡¼¥Ó¥ó¥°¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥¤¥ó¥¸¥±¡¼¥¿¡¼É½¼¨¡¢¿ËÂàÈò¡¢12¡¿24»þ´ÖÀ©É½¼¨ÀÚÂØ¡¢ÆüÉÕÉ½¼¨¡¢ÍËÆüÉ½¼¨
GA-B2100DF-1A
GA-B2100DF-4A
¡û¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹¥Ù¥Ë¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤È¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹¥¢¥Û¥¦¥É¥ê¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ
¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢Á´¿È¤¬ÀÖ¤¤¡È¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹¥Ù¥Ë¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¡É¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë»þ·×Á´ÂÎ¤òÁ¯¤ä¤«¤Ê¥ì¥Ã¥É·Ï¥«¥é¡¼¤ÇÅý°ì¤·¤¿¡ÖGA-B2100DF-1A¡×¤È¡¢Ç®ÂÓÃÏÊý¤ËÀ³¤àÍ£°ì¤Î¥¢¥Û¥¦¥É¥ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡È¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹¥¢¥Û¥¦¥É¥ê¡É¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ù¥¼¥ë¤È¥°¥ì¡¼¥Ð¥ó¥É¤Ç¾åÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡ÖGA-B2100DF-4A¡×¤Î2¥â¥Ç¥ë¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
GA-B2100DF-1A
GA-B2100DF-4A
9»þÂ¦¤Î¾®¿Ë¤ÈÍ·´Ä¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¸Êª¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤·¤¿¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£Î¢³¸¤Ë¤Ï¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥À¡¼¥¦¥£¥óºâÃÄ¤Î¥í¥´¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ìÉ½µ¤ò¹ï°õ¤·¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ë¤Ï¡Ö¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹¤ÎÊÝÁ´¤ò»Ù»ý¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Ç¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼ù»éÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Î¢³¸¤Î¥í¥´¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
GA-B2100DF-1A ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸
GA-B2100DF-4A ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸
¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥À¡¼¥¦¥£¥óºâÃÄ¤Ï1959Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¹ñºÝÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¤Ç¡¢¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥À¡¼¥¦¥£¥ó¸¦µæ½ê¤ò±¿±Ä¤·¡¢¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹½ôÅç¤ÎÀ¸ÂÖ·ÏÄ´ºº¤ä¼«Á³ÊÝ¸î¡¢´Ä¶¶µ°é¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¼ç¤Ê»ÅÍÍ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡Ê2¥â¥Ç¥ë¶¦ÄÌ¡Ë¡£
¥±¡¼¥¹¥µ¥¤¥º¡§W45.4¡ßD11.9¡ßH48.5mm
¼ÁÎÌ¡§52g
¥±¡¼¥¹¡¦¥Ù¥¼¥ëºà¼Á¡§¥«¡¼¥Ü¥ó¡¿¼ù»é¡Ê¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡Ë
¥Ð¥ó¥É¡§¼ù»é¥Ð¥ó¥É¡Ê¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡Ë
ËÉ¿åÀÇ½¡§20µ¤°µËÉ¿å
¥¬¥é¥¹¡§Ìµµ¡¥¬¥é¥¹
¹½Â¤¡§ÂÑ¾×·â¹½Â¤¡Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¥ì¥¸¥¹¥È¡Ë¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¥³¥¢¥¬¡¼¥É¹½Â¤
»ÈÍÑÅÅ¸»¡§¥¿¥Õ¥½¡¼¥é¡¼
¥Ð¥ó¥ÉÁõÃå²ÄÇ½¥µ¥¤¥º¡§145¡Á215mm
¥¹¥Þ¥ÛÏ¢·Èµ¡Ç½¡§CASIO WATCHESÂÐ±þ¡¢¼«Æ°»þ¹ï½¤Àµ¡¢´ÊÃ±»þ·×ÀßÄê¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥¿¥¤¥àÌó300ÅÔ»Ô¡¢¥¿¥¤¥à¡õ¥×¥ì¥¤¥¹¡¢¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¡¼¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃÃµº÷
¤½¤ÎÂ¾µ¡Ç½¡§¥Í¥ª¥Ö¥é¥¤¥È¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥¿¥¤¥à¡¢¥¹¥È¥Ã¥×¥¦¥ª¥Ã¥Á¡¢¥¿¥¤¥Þ¡¼¡¢»þ¹ï¥¢¥é¡¼¥à5ËÜ¡¦»þÊó¡¢¥À¥Ö¥ëLED¥é¥¤¥È¡¢¥Õ¥ë¥ª¡¼¥È¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡¢Áàºî²»ON¡¿OFFÀÚÂØ¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥»¡¼¥Ó¥ó¥°¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥¤¥ó¥¸¥±¡¼¥¿¡¼É½¼¨¡¢¿ËÂàÈò¡¢12¡¿24»þ´ÖÀ©É½¼¨ÀÚÂØ¡¢ÆüÉÕÉ½¼¨¡¢ÍËÆüÉ½¼¨