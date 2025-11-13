お笑いタレントのイモトアヤコ（39）が12日深夜放送のTBSラジオ「イモトアヤコのすっぴんしゃん」に出演。母校の式典に参加した際の出来事を振り返った。

イモトは「ちょっと前に地元・鳥取に帰っておりまして。お正月とかお盆とか帰省の時期でもない何でこのタイミングだったのかといいますと…実は私の母校・米子西高校創立120周年記念式典に参加して参りましたありがとうございます！いわゆる故郷に錦を飾ってきたという感じでございましょうか」とコメント。

続けて「私が高校時代通っていた米子西高校、略して『米西』っていう風によく言われるんですけど。元々女子校だったのかな。10年前の創立110周年のときにもお呼ばれいたしましてそこでも挨拶させてもらったりとか」とした上で、「結婚を発表したときは学校のホームページでお祝いコメントをもらったり、私の『とりあえずやってみる』という言葉を校長先生が入学式の式辞で引用したりとか、すごく縁のあるお世話になっている高校ですし」と話した。

記念式典については「生徒たちにはサプライズでOGみたいな感じで出て挨拶するみたいなことだったんですけど、当日羽田から米子空港まで飛行機に乗ってそこからタクシーでコンベンションセンターってところにいくはずだったんですけど、羽田から出る飛行機が遅れちゃいまして…」「まだ向こうから機材が来てないみたいなことをCAさんに言われて“これちょっとやばいんじゃない？”みたいな。今出てもマジでギリギリだぞっていうところでなんとか搭乗開始して乗って、着いた瞬間降りてタクシーに乗って行ったんですけど」と飛行機が遅延してしまうというハプニングに見舞われたことを明かした。

さらに、「なんと会場のコンベンションセンターに着いたのが私の出番5分前でした。式典の一番最後のサプライズ登場だったのでもう(登場時間を)ズラすも何もないというか、タクシーの中で若干ファンデーション塗ったり髪といたりとか準備しつつ。あとは眉毛だけかいて制服だけ着ればいいって状態で入って」「打ち合わせとかも何も聞かず、どういう流れかも分からないまま“どうもどうも！”みたいな感じで何事もなかったかのように…。すごい生徒たちとか先生とかも“ワー！”って言ってくださってめちゃくちゃ嬉しかったですね」と振り返った。