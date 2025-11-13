ÆÈÁö¡¢µö¤¹¤Þ¤¸¡ª¼ó°Ì¡¦EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¤Ë¼ÂÎÏ¼Ô3Áª¼ê¤¬Êñ°ÏÌÖ¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡M¥ê¡¼¥°µ¡¹½¤Ï¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¡¢11·î13Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë4Áª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÃíÌÜ¤Ï¼ó°Ì¤ò²÷Áö¤¹¤ëEXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦Æó³¬Æ²°¡¼ù¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤òÂ¾¤Î3Áª¼ê¤¬»ß¤á¤é¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞÆÈÁö¤òµö¤¹¤ï¤±¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Ï°ÕÃÏ¤Ç¤â»ß¤á¤ë»î¹ç¤À¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛEXÉ÷ÎÓ²Ð»³¤ÎÆÈÁö¤Ï»ß¤á¤é¤ì¤ë¤«¡ª¡©
¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¤Ï¡¢¡Ü555.2¤È´û¤Ë2°Ì¤Ë230¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê¾å¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¼ó°Ì²÷Áö¡£Áª¼ê·ó´ÆÆÄ¡¦Æó³¬Æ²°¡¼ù¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤â¡Ü158.4¤È¹¥Ä´¤Ç¡¢´ÆÆÄ¼«¤é¥Á¡¼¥à¤ò½á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿õ¤¬¹¥Ä´¤È¤â¤Ê¤ì¤Ð¡¢Á´ÂÎ¤¬¾å¸þ¤¯¤Î¤âÉ¬Á³¡£Â¾¥Á¡¼¥à¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤º¤³¤³¤òÃ¡¤¤¿¤¤¡£
¡¡¥ê¡¼¥°2°Ì¡¦KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¤«¤é¤Ï¥¨¡¼¥¹¡¦º´¡¹ÌÚ¼÷¿Í¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬½Ð¾ì¡£¥Á¡¼¥àÆâ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¼Â¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ê¤Î¤Ïº´¡¹ÌÚ¤À¤±¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¥×¥é¥¹°è¤ËÉüµ¢¤·¡¢ÂÇÅÝEXÉ÷ÎÓ²Ð»³¤Î1ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æ¡¢Æ²¡¹¤ÈÌ¾¾è¤ê¤ò¤¢¤²¤¿¤¤¡£
¡¡¥ê¡¼¥°6°Ì¡¦KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¤ÏËÙ¿µ¸ã¡Ê¶¨²ñ¡Ë¤¬ÀèÈ¯¡£¿ýÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ï¾ÚÌÀºÑ¤ß¤À¤¬¡¢¤É¤¦¤Ë¤âÅ¸³«¤¬Ì£Êý¤·¤Ê¤¤¡£¢¥43.7¤â¡¢ËÙ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤Ê¥±¥¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡£º£Ìë¤ÏËÙ¤ÎÇØÃæ¤ËÄÉ¤¤É÷¤¬¿á¤¯¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¿¿ÀµÌÌ¤«¤éµÕÉ÷¤¬¿á¤¤Ä¤±¤ë¤«¡£
¡¡¥ê¡¼¥°½é¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹U-NEXT Pirates¤À¤¬¡¢»×¤ï¤ÌÉÔ¿¶¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¥²¥Ã¥¿¡¼¡¦ÃçÎÓ·½¡Ê¶¨²ñ¡Ë¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¸Ä¿ÍºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤àÂç¶ìÀï¡£¤³¤Î·ê¤ò¡¢Â¾¤Î3Áª¼ê¤Ç¥«¥Ð¡¼¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥ê¡¼¥À¡¼¾®ÎÓ¹ä¡ÊËã¾Ï¢¹ç¡Ë¤â¡¢¢¥104.3¤È½ý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ëÎ©¾ì¡£¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Î¡È¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡É¤ò½ªÎ»¤µ¤»¡¢¥×¥é¥¹Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡Ú11·î13ÆüÂè1»î¹ç¡Û
EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦Æó³¬Æ²°¡¼ù¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¸Ä¿Í5°Ì¡¡¡Ü158.4
KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦ËÙ¿µ¸ã¡Ê¶¨²ñ¡Ë¸Ä¿Í25°Ì¡¡¢¥43.7
KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦º´¡¹ÌÚ¼÷¿Í¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¸Ä¿Í21°Ì¡¡¢¥16.0
U-NEXT Pirates¡¦¾®ÎÓ¹ä¡ÊËã¾Ï¢¹ç¡Ë¸Ä¿Í33°Ì¡¡¢¥104.3
¡Ú11·î11Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¡Û
1°Ì¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¡¡Ü555.2¡Ê38/120¡Ë
2°Ì¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¡¡Ü324.8¡Ê38/120¡Ë
3°Ì¡¡½ÂÃ«ABEMAS¡¡¡Ü132.7¡Ê40/120¡Ë
4°Ì¡¡BEAST X¡¡¡Ü113.0¡Ê40/120¡Ë
5°Ì¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¡¡Ü92.9¡Ê36/120¡Ë
6°Ì¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¡¢¥100.0¡Ê36/120¡Ë
7°Ì¡¡U-NEXT Pirates¡¡¢¥157.0¡Ê42/120¡Ë
8°Ì¡¡TEAMÍëÅÅ¡¡¢¥201.0¡Ê38/120¡Ë
9°Ì¡¡EARTH JETS¡¡¢¥253.7¡Ê38/120¡Ë
10°Ì¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¡¢¥506.9¡Ê38/120¡Ë
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë