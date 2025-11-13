Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、11月13日の第1試合に出場する4選手を発表した。4人ともキャリア十分の男性選手が揃い、まさに「重厚」の2文字が似合う卓組みに。好調、不調はっきり分かれる中、どんな戦いに進んでいくか。

【映像】重厚な男性4選手の対決

4人の中で勝ち頭なのは赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）。新戦力や女性選手の活躍が目立つシーズンの中、きっちりと上位の常連として個人3位のランクイン。戦い方にもブレがない。上位5チームと下位5チームの差が離れ始める中、チームをしっかり上位陣に留まらせるのが園田の仕事だ。

TEAM雷電は、久しくトップから遠ざかっている。チーム唯一のプラス選手・本田朋広（連盟）の貯金も、気づけば＋41.2まで減り、チームポイントも▲201.0まで降下。開幕から約2カ月。苦しい年末を迎えないためにも、ここは耐え時だ。

新加入・EARTH JETSもリーグ9位の▲253.7と低迷中。それでも一時は先が見えない最下位だったことを考えれば、だいぶ良化した。チーム4選手の中で初勝利が最も遅かった三浦智博（連盟）も、まだ1勝とはいえトップが取れたことの事実は大きい。地力はあるだけに、あとは爆発の時を待つ。

昨年覇者・セガサミーフェニックスは、とにかく苦しい。リーグ最下位で▲506.9。残り82試合あるとはいえ、首位のEX風林火山まで1000ポイント以上離れ、6位のKADOKAWAサクラナイツまでも約400ポイント。1日や2日で詰まる差ではなくなってきた。昨期MVP醍醐大（最高位戦）も、圧倒的な強さが戻らない。歯を食いしばって現状打破だ。

【11月13日第1試合】

EARTH JETS・三浦智博（連盟）個人37位 ▲236.6

赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）個人3位 ＋185.4

セガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）個人34位 ▲127.2

TEAM雷電・本田朋広（連盟）個人17位 ＋41.2

【11月11日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋555.2（38/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋324.8（38/120）

3位 渋谷ABEMAS ＋132.7（40/120）

4位 BEAST X ＋113.0（40/120）

5位 赤坂ドリブンズ ＋92.9（36/120）

6位 KADOKAWAサクラナイツ ▲100.0（36/120）

7位 U-NEXT Pirates ▲157.0（42/120）

8位 TEAM雷電 ▲201.0（38/120）

9位 EARTH JETS ▲253.7（38/120）

10位 セガサミーフェニックス ▲506.9（38/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

