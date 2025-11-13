　Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、11月13日の第1試合に出場する4選手を発表した。4人ともキャリア十分の男性選手が揃い、まさに「重厚」の2文字が似合う卓組みに。好調、不調はっきり分かれる中、どんな戦いに進んでいくか。

【映像】重厚な男性4選手の対決

　4人の中で勝ち頭なのは赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）。新戦力や女性選手の活躍が目立つシーズンの中、きっちりと上位の常連として個人3位のランクイン。戦い方にもブレがない。上位5チームと下位5チームの差が離れ始める中、チームをしっかり上位陣に留まらせるのが園田の仕事だ。

　TEAM雷電は、久しくトップから遠ざかっている。チーム唯一のプラス選手・本田朋広（連盟）の貯金も、気づけば＋41.2まで減り、チームポイントも▲201.0まで降下。開幕から約2カ月。苦しい年末を迎えないためにも、ここは耐え時だ。

　新加入・EARTH JETSもリーグ9位の▲253.7と低迷中。それでも一時は先が見えない最下位だったことを考えれば、だいぶ良化した。チーム4選手の中で初勝利が最も遅かった三浦智博（連盟）も、まだ1勝とはいえトップが取れたことの事実は大きい。地力はあるだけに、あとは爆発の時を待つ。

　昨年覇者・セガサミーフェニックスは、とにかく苦しい。リーグ最下位で▲506.9。残り82試合あるとはいえ、首位のEX風林火山まで1000ポイント以上離れ、6位のKADOKAWAサクラナイツまでも約400ポイント。1日や2日で詰まる差ではなくなってきた。昨期MVP醍醐大（最高位戦）も、圧倒的な強さが戻らない。歯を食いしばって現状打破だ。

【11月13日第1試合】

EARTH JETS・三浦智博（連盟）個人37位　▲236.6
赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）個人3位　＋185.4
セガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）個人34位　▲127.2
TEAM雷電・本田朋広（連盟）個人17位　＋41.2

【11月11日終了時点での成績】

1位　EX風林火山　＋555.2（38/120）
2位　KONAMI麻雀格闘倶楽部　＋324.8（38/120）
3位　渋谷ABEMAS　＋132.7（40/120）
4位　BEAST X　＋113.0（40/120）
5位　赤坂ドリブンズ　＋92.9（36/120）
6位　KADOKAWAサクラナイツ　▲100.0（36/120）
7位　U-NEXT Pirates　▲157.0（42/120）
8位　TEAM雷電　▲201.0（38/120）
9位　EARTH JETS　▲253.7（38/120）
10位　セガサミーフェニックス　▲506.9（38/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ　2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。
（ABEMA／麻雀チャンネルより）
 