¡ÊCNN¡ËÊÆ¹ñ¤ÇºÇ¤â¹âÅÙ¤Ê¶õÊì¡Ö¥¸¥§¥é¥ë¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¥É¡×¤òÃæ³Ë¤È¤¹¤ëÂÇ·â·²¤¬ÃæÆîÊÆÃÏ°è¤ËÅþÃå¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤È¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î´Ö¤Î¶ÛÄ¥¤¬°ìÃÊ¤È¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶õÊìÂÇ·â·²ÅþÃå¤ÎÍâÆü¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¼óÅÔ¥«¥é¥«¥¹¤Ç¤Ï¡¢»ÔÌ±¤¿¤Á¤¬ÉÔ°Â¤«¤éàÊµ¿¡Ê¤µ¤¤¤®¡Ë¿´¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê´¶¾ð¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
ÊÆ³¤·³¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¸¥§¥é¥ë¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¥É¶õÊìÂÇ·â·²¤Ï¡¢¥«¥ê¥Ö³¤¤Ç2¥«·îÁ°¤«¤éËãÌôÌ©Í¢Á¥¤Î¹¶·â¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¾¤Î´ÏÄú¤Î»Ù±ç¤ËÅö¤¿¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
ÊÆÀ¯¸¢¤ÏÇÉ¸¯ÀïÎÏ¤òÁý¶¯¤¹¤ëÌÜÅª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤Ø¤ÎËãÌôÎ®Æþ¥ë¡¼¥È¤Î¤«¤¯Íð¤Ë¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÀ¯ÉÜ¤ÏÊÆ¹ñ¤ÎËÜÅö¤ÎÁÀ¤¤¤ÏÀ¯¸¢Å¾Ê¤¤À¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤¹¡£°ìÉô¤ÎÊÆÅö¶É¼Ô¤ÏÆâ¡¹¤Ë¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤ÎÇÓ½ü¤¬ÀïÎ¬¤ÎÁÀ¤¤¤À¤ÈÇ§¤á¤¿¡£
Æ±ÍÍ¤Î¸«Êý¤Ï¥«¥é¥«¥¹¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹³¹¡¢¥¨¥ë¥í¥µ¥ëÃÏ¶è¤Ç¤â°ìÉô¤Î»ÔÌ±¤«¤éÊ¹¤«¤ì¡¢ÊÆ¹ñ¤ÏÂ¾¹ñ¤ÎÆâÀ¯¤Ë´³¾Ä¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¼çÉØ¤Î¥Î¥¨¥ß¡¦¥í¥µ¥À¤µ¤ó¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ç´³¾Ä¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¹Ô¤²á¤®¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÎÇä°÷¤Î¥Û¥»¡¦¥í¥Þ¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢º¹¤·Ç÷¤Ã¤¿¶¼°Ò¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¿Í¡¹¤Ï¤Þ¤ë¤Ç²¿¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ë¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¹¥ÀïÅª¤Ê¹ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤³¤Î¹ñ¤ÎÃ¯¤â¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»öÂÖ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£º£¸å¤â¤½¤¦¤À¤í¤¦¡×
°ìÊý¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥â¥ê¡¼¥Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¾õ¶·¤¬·ã²½¤·¤ÆÊÆ¹ñ¤È¤Î¾×ÆÍ¤Ë»ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡¢´û¤Ë°Õ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¿Í¡£Àï¤¤È´¤¤¤Æ»à¤Ì³Ð¸ç¤À¡£»ä¤Ï¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»à¤ó¤Ç¤âÁÄ¹ñ¤ò¼é¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ÊÆ¹ñ¤È¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î´Ö¤Ç¤Ï¿ô¥«·îÁ°¤«¤é¶ÛÄ¥¤¬¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÃÊ¤ÈÄ¾ÀÜÅª¤Ê¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ë²ÄÇ½À¤â¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
CNN¤ÎÊóÆ»¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹ñÆâ¤Î¥³¥«¥¤¥óÀ½Â¤»ÜÀß¤äÌ©Í¢¥ë¡¼¥È¤òÁÀ¤¦°Æ¤ò¸¡Æ¤Ãæ¡£¤À¤¬À¯¸¢¤ÏºÇ¶á¡¢Ï¢Ë®µÄ²ñ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹ñÆâ¤Ø¤Î¹¶·â¤òÀµÅö²½¤Ç¤¤ëË¡Åªº¬µò¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤¿¤ÀCNN¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ÎÅö¶É¼Ô¤¬¤½¤¦¤·¤¿Ë¡Åª¸«²ò¤Î³µÍ×¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤À¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ïº£½µ¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÀïÎÏÁý¶¯¤ËÂÐ¹³¤·¤Æ¡¢Ê¼°÷¤äÊ¼´ï¡¢ÁõÈ÷ÉÊ¤Î¡ÖÂçµ¬ÌÏÆ°°÷¡×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£