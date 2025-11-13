¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¥¤¡¦¥¹¥ó¥è¥×»á¤ËÂÇ·â¥³¡¼¥ÁÀµ¼°¥ª¥Õ¥¡¡¼¡Ö£±Ç¯´Ö¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤Ï£±£³Æü¤Ë¡¢µåÃÄ£Ï£Â¤Ç½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÎÎ×»þ¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿¥¤¡¦¥¹¥ó¥è¥×»á¡Ê£´£¹¡Ë¤ËÍèµ¨¤Î¥³¡¼¥Á½¢Ç¤¤òÀµ¼°¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÌó£²½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÎºÇ½ªÆü¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÂÇ¤Á¾å¤²¤ò·Þ¤¨¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤±¤¬¿Í¤â½Ð¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Ç»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤»þ´ü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁí³ç¤·¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥®¥é¥®¥é¤·¤ÆÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ÆÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¥¹¥ó¥è¥×»á¤Ø¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤âÁª¼ê¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê£±Ç¯´Ö¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤ÎÊý¤«¤éÀµ¼°¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï½Ð¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£¥¥ã¥ó¥×´ü´ÖÃæ¤ÎÇ®¿´¤ÊÂÇ·â»ØÆ³¤äÁª¼ê¤Ø¤Î»ÑÀª¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¹¥ó¥è¥×»á¤Ï¡Ö´ÆÆÄ¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¸÷±É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢µÞ¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡¢²ÈÂ²¤È²ñÏÃ¤·¤Æ·è¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Æü´ÚÄÌ»»£¶£²£¶ËÜÎÝÂÇ¤ÎÂçµÏ¿¤ò»ý¤Ä¡Ö¥¢¥¸¥¢¤ÎÂçË¤¡×¤Ï¡¢£²£°£°£´Ç¯¤«¤é£±£±Ç¯¤Þ¤Ç¥í¥Ã¥Æ¡¢µð¿Í¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËºßÀÒ¡£µð¿Í¤Ç¤ÏÂè£·£°Âå£´ÈÖ¤òÌ³¤á¤¿¡£º£²ó¤Î¸ÅÁã¤Ç¤Î»ØÆ³¤ò½ª¤¨¡¢¡ÖÃ»¤¤´Ö¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Îý½¬ÎÌ¤âÄ¹¤¯¤Æ¡¢·ë¹½Èè¤ì¤Þ¤·¤¿¡££±£µÇ¯¤Ö¤ê¤ËÂç¹¥¤¤Ê¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£