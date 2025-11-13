【#キャバクラで働く理由】初恋相手と離婚→浮気のショックで10キロ減「依存でした」見かねた妹からの勧めで夜職スタート──東京錦糸町・あさひ
【モデルプレス＝2025/11/13】東京・錦糸町「Club蓮 錦糸町」に勤務するあさひ。初恋相手と結婚したが、夫の浮気が発覚して離婚した。ショックで食べ物が喉を通らないあさひを見かねた妹の勧めでキャバ嬢を始め、現在は錦糸町で奮闘している。
【写真】美人キャバ嬢の美デコルテ輝くドレス姿
「初恋の人」との結婚生活を送っていたあさひ。しかし病気で2ヶ月入院している間に、夫が女性を家に連れ込んだことが発覚した。退院して家に帰ったら「女の勘でいつもと家の中の雰囲気が違うことに気づきました」といい「極めつけはインターホンの録画にその女の人の映像が残っていました」と浮気を確信した。
このことを直接問い詰めたら「『なんで疑ってんだよ』と泣かされるくらい逆ギレされて」と、夫は認めなかった。しかし疑いの気持ちは消えるはずもなく、妹に相談して提案されたGPSで言い逃れできない証拠を掴むことに。GPSを車に忍ばせた次の日に、夫の位置情報がラブホテルになっていたと明かした。5年間交際し、結婚してから約2年後の出来事だったという。
離婚後、あさひは妹2人が一緒に暮らしていた家に引っ越した。「ショックすぎて、1ヶ月くらい飲まず食わずだったので、10キロくらい痩せてしまいました」と告白。「『この人以外いない』みたいな状態になってしまっていて、もう愛とかではなく依存でしたね」と思い返した。そんな「引きこもり状態」のあさひを心配した妹が「お姉ちゃん多分向いているから」とキャバ嬢を勧めてくれた。「貯金がほとんどなかったので、生きるためにお金が必要」だと思い、妹と同じ千葉県のキャバクラで働き始めることを決意した。
その後、お客様からも評判を耳にすることが多かった「Club蓮 錦糸町」へ移籍したのは、知人からの紹介がきっかけ。「年齢も年齢だし、東京で1回働いてみたい」と思い、9月の半ば頃から働き始めた。約1ヶ月働いてみて「錦糸町のイメージが変わりました」と話す。「『Club蓮 錦糸町』は品のあるお客様が多くてびっくりしました。お客様から『ここが特別なんだよ』と聞くので、これも『Club蓮 錦糸町』の魅力かもしれないですね」と笑顔を見せた。さらに「黒服さんのサポート体制がすごい」と感謝。藤咲めいプロデューサーともすでに2回面談を行ったという。
入店して日が浅いこともあり、以前の店舗のお客様にまだ頼っている部分があることに悩み、担当の黒服に相談した際には「ゆっくりでいいから大丈夫だよ」という言葉をかけてもらった。「プレッシャーに弱いタイプだということを言っていないのに、多分感じ取ってくれて」と、あさひをよく見てくれているからこその言葉が嬉しかったという。新天地で頑張るあさひを妹は「見に行くね」と言ってくれており、あさひも心待ちにしている様子。慣れない環境にまだ不安や悩みも多く「妹の顔を見た瞬間泣いてしまうかもしれないです」と照れ笑いを浮かべた。
壮絶な過去を乗り越え、第2の人生をキャバ嬢として歩み始めたあさひさん。離婚による心身のダメージから立ち直り、生活のために夜の世界へ飛び込んだ彼女の強さは、多くの人に勇気を与えてくれる。新天地でお客様や黒服からの温かいサポートを受けながら、新たな目標に向かって努力している姿は多くの人の心を打つに違いない。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】美人キャバ嬢の美デコルテ輝くドレス姿
◆あさひ、夫の浮気発覚で離婚
「初恋の人」との結婚生活を送っていたあさひ。しかし病気で2ヶ月入院している間に、夫が女性を家に連れ込んだことが発覚した。退院して家に帰ったら「女の勘でいつもと家の中の雰囲気が違うことに気づきました」といい「極めつけはインターホンの録画にその女の人の映像が残っていました」と浮気を確信した。
離婚後、あさひは妹2人が一緒に暮らしていた家に引っ越した。「ショックすぎて、1ヶ月くらい飲まず食わずだったので、10キロくらい痩せてしまいました」と告白。「『この人以外いない』みたいな状態になってしまっていて、もう愛とかではなく依存でしたね」と思い返した。そんな「引きこもり状態」のあさひを心配した妹が「お姉ちゃん多分向いているから」とキャバ嬢を勧めてくれた。「貯金がほとんどなかったので、生きるためにお金が必要」だと思い、妹と同じ千葉県のキャバクラで働き始めることを決意した。
◆あさひ、入店1ヶ月でぶつかった壁
その後、お客様からも評判を耳にすることが多かった「Club蓮 錦糸町」へ移籍したのは、知人からの紹介がきっかけ。「年齢も年齢だし、東京で1回働いてみたい」と思い、9月の半ば頃から働き始めた。約1ヶ月働いてみて「錦糸町のイメージが変わりました」と話す。「『Club蓮 錦糸町』は品のあるお客様が多くてびっくりしました。お客様から『ここが特別なんだよ』と聞くので、これも『Club蓮 錦糸町』の魅力かもしれないですね」と笑顔を見せた。さらに「黒服さんのサポート体制がすごい」と感謝。藤咲めいプロデューサーともすでに2回面談を行ったという。
入店して日が浅いこともあり、以前の店舗のお客様にまだ頼っている部分があることに悩み、担当の黒服に相談した際には「ゆっくりでいいから大丈夫だよ」という言葉をかけてもらった。「プレッシャーに弱いタイプだということを言っていないのに、多分感じ取ってくれて」と、あさひをよく見てくれているからこその言葉が嬉しかったという。新天地で頑張るあさひを妹は「見に行くね」と言ってくれており、あさひも心待ちにしている様子。慣れない環境にまだ不安や悩みも多く「妹の顔を見た瞬間泣いてしまうかもしれないです」と照れ笑いを浮かべた。
壮絶な過去を乗り越え、第2の人生をキャバ嬢として歩み始めたあさひさん。離婚による心身のダメージから立ち直り、生活のために夜の世界へ飛び込んだ彼女の強さは、多くの人に勇気を与えてくれる。新天地でお客様や黒服からの温かいサポートを受けながら、新たな目標に向かって努力している姿は多くの人の心を打つに違いない。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】