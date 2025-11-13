¥Æ¥ìÄ«¡¦¿¹ÀîÍ¼µ®¥¢¥Ê¡¢½Ð»ºÈ¯É½ ¤Ä¤ï¤ê¤Ç7¥¥í¸º¡Ö3¥ö·î¿²¤¿¤¤êÅÀÅ©À¸³è¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/13¡Û¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¿¹ÀîÍ¼µ®¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê32¡Ë¤¬11·î13Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û32ºÐ¥Æ¥ìÄ«¥¢¥Ê¡¢»Ò¤É¤â¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È½é¸ø³«
¿¹Àî¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯¤ªµÙ¤ß¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÀÆü¤«¤éABEMA¤Î¿·ÈÖÁÈ¡Ø¤ï¤¿¤·¤È¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Î¶âÍËÆü¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤ªµÙ¤ßÃæ¤Ë½Ð»º¤·¿·ÊÆ¤«¡¼¤µ¤ó¤È¤·¤ÆÆü¡¹¤Æ¤ó¤Æ¤³Éñ¤¤¤ÊËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡¢»Ò¤É¤â¤òÊú¤Ã¤³¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡ÖÌÀÆü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢»ä¼«¿È¤âËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤¿¡Ø¤Ä¤ï¤ê¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£3¥ö·î¿²¤¿¤¤êÅÀÅ©À¸³è¤Ç7¥¥í¸º¡£¤â¤¦¡ª¤³¤Î¤Ä¤ï¤ê¤á¡ª¡ª¤È¤¤¤¦Ç¥¿±À¸³è¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¿É¤¤¤Ä¤ï¤ê¤Ã¤Æ²æËý¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¡©¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø°å³ØÉô½Ú¶µ¼ø¡¦ÆâÅÄÉñ¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤ªÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈÖÁÈÆâÍÆ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¿¹Àî¥¢¥Ê¤Ï1993Ç¯9·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¡£¾åÃÒÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢2016Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ËÆþ¼Ò¡£Æþ¼ÒÄ¾¸å¤«¤é¡ØÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Îµ¤¾Ý¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£2021Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡£2024Ç¯4·î¤è¤ê¡¢É×¤ÎÉëÇ¤Àè¤ËÂÓÆ±¤¹¤ë¤¿¤áµÙ¿¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
