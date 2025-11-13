¡Ö¥³ー¥ÇÌÂ»Ò¡×¢ª¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¤Ø¡ª 40¡¦50Âå¤¬¥µ¥Þ¸«¤¨¤¹¤ë♡¡ÖÂç¿Í¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³ー¥Ç¡×
¡Ö²¿¤òÃå¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×¤ª¤·¤ã¤ìÌÂ»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤Ï¡¢¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¤ÇÅ¸³«¤¹¤ëÂç¿Í¸þ¤±¥Ö¥é¥ó¥É¡ÚSEASON REASON by Lin.&Red¡Ê¥·ー¥º¥ó¥êー¥º¥ó ¥Ð¥¤ ¥ê¥ó ¥¢¥ó¥É ¥ì¥Ã¥É¡Ë¡Û¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤¿¥³ー¥Ç¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤«¤â¡£º£²ó¤Ï¡Ö3¿Í¤Î¿Íµ¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤¬¥»¥ì¥¯¥È & ¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¡×¡Ê¸ø¼°Instagram¤è¤ê¡Ë¤·¤¿Ãæ¤«¤é¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¼êËÜ¤Ë¤·¤¿¤¤¡ª ¥µ¥Þ¸«¤¨¤¹¤ëÂç¿Í¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³ー¥Ç
¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¡¢Â¸µ¤Ï¥íー¥Õ¥¡ー¤Ç·è¤á¤Æ¥È¥é¥Ã¥É¤Ê¥àー¥É¤ò±é½Ð¡£¥«ー¥¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤Æ¥ß¥ê¥¿¥êー¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤¨¤Ð¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤ÎÂç¿Í¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³ー¥Ç¤ò³Ú¤·¤á¤½¤¦¡£¹õ¤¤¥Ü¥¿¥ó¤¬ÌÜ¤ò¤Ò¤¯¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¸«¤¨¤Î¥³¥Ä¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
½©Åß¥³ー¥Ç¤¬ÁÖ¤ä¤«¤Ë±Ç¤¨¤ë¥«¥éー¥³ー¥Ç
¥È¥ì¥ó¥É´¶¤â½©¤é¤·¤µ¤â¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¥Ö¥é¥¦¥ó¥«¥éー¤Î¥¹¥«ー¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ëー¤Î¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡£½Å¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê½©Åß¥³ー¥Ç¤¬¡¢°ìµ¤¤Ë²Ú¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡£¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê¥¹¥«ー¥È¤È¤¤Á¤ó¤È¸«¤¨¤¹¤ë¥íー¥Õ¥¡ー¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥é¥¯¥·ー¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤â¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¾åÉÊ¸«¤¨¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬¸÷¤ë¥ì¥¤¥äー¥É¥¹¥¿¥¤¥ë
ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Âç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¥«¥éー¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤ò»È¤Ã¤¿¥³ー¥Ç¡£°ìËç¤Ç¤â¥µ¥Þ¸«¤¨¤·¤½¤¦¤Ê¥ï¥ó¥Ô¤Ë¡¢¥Îー¥«¥éー¤Ë¥®¥ã¥¶ー¤òÆþ¤ì¤¿¥é¥¤¥È¥¢¥¦¥¿ー¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¤·¤ã¤ìÅÙ¤¬¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤¤«¤»¤Æ¡¢ÌÀ¤ë¤¤È´¤±´¶¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤Î¤â¥Þ¥Í¤·¤¿¤¤¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡£
ÇÛ¿§¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª Âç¿Í²Ä°¦¤¤¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³ー¥Ç
¤³¤Á¤é¤Î¥³ー¥Ç¤Î¤è¤¦¤ËÇÛ¿§¤Ë¤³¤À¤ï¤ì¤Ð¡¢´ÊÃ±¤Ë¤ª¤·¤ã¤ì¸«¤¨¤òÁÀ¤¨¤½¤¦¡£¥Ùー¥¸¥å¤È¤¯¤¹¤ß¥Ô¥ó¥¯¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤â²Ä°¦¤µ¤âÈ÷¤ï¤Ã¤¿¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥³ー¥Ç¤Ë¡£¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¡¢¥³¥¯ー¥ó¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¥È¥ì¥ó¥É´¶¥¢¥Ã¥×¡£¥Üー¥Àー¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¸ª¤¬¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Ê¤ì¤¿°õ¾Ý¤âÍ¿¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏSEASON REASON by Lin.&Red½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
writer¡§mana.i