【写真：三毛猫の『後ろ足』を見ると、左右で色が…まるで靴下を履き間違えたような光景】

可愛い足元

Xアカウント「なな」に投稿されたのは、靴下を履き間違えた猫ちゃん。Xでは「猫ちゃんの柄」についての話題が盛り上がっています。猫は神様のところにいるときはみんな真っ白で、地上に降りる際にさまざまな色に変わるというお話です。三毛猫のぷりんちゃんは、靴下を左右間違えて履いてきてしまったような色をしているそうです。

右の後ろ足は白ベースに茶色のしま模様が入り、左の後ろ足は、薄い茶系ベースに黒いしま模様なのだそう。確かに、左右で違う靴下を履いているみたいに見えます。これは神様も思わず笑ってしまう可愛らしさですね。

左右で違う足元に「おしゃれ！」の続出

ぷりんちゃんの足元を見たXユーザーたちからは「履き間違えというか新しいファッション」「これはこれでかっこいい」「神様からの心温まる贈り物ですね！可愛いです」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「なな」では、ぷりんちゃんの日常などが投稿されています。

