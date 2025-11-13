

フォトセッションで手でハートマークを作る永瀬廉と高橋海人

King & Princeの永瀬廉と高橋海人が13日、丸ビル1階マルキューブで行われたミッキー＆フレンズをテーマとしたモニュメント、Celebration Tree ＜Mickey & Friends＞の点灯式に登壇。メインモニュメントの点灯を行うとともに、楽曲「What We Got 〜奇跡はきみと〜」に合わせたライティングショーを初公開した。

【写真】イベント終了後、エスカレーターから丸の内に訪れた人たちに笑顔で手を振る永瀬廉と高橋海人「ミッキーのベストフレンド」として、新たなオフィシャルテーマソング「What We Got 〜奇跡はきみと〜」をリリースしたKing & Princeの二人。メインモニュメントとなる「Celebration Tree ＜Mickey & Friends＞」の点灯を行い、楽曲に合わせた幻想的なライティングショーを初お披露目した。

トークショーでは、今年のクリスマスに関するロマンチックな予定が飛び出した。

永瀬は、美しくライトアップされたモニュメントを前に、「こんな素敵なモニュメントが飾られてるなら、もうミッキーと来るしかない。スケジュールを調整してもらって、普通に落ち着いた状態でまた見たい」とコメント。さらに、「その後は夜景を見ながらディナーですよね。海人とミッキーと3人でぜひぜひ行きましょう！」と“トリプルデート”プランを告白。

これに対し、高橋は「自分的にはクリスマスはキンプリで一緒に過ごすことが多かったです」と振り返りつつ、「久しぶりにこうやって大きいモニュメントを見ると、小さいころ家族でイルミネーションを見に行ったことを思い出して、家族とも行きたい。だから、廉とミッキー、家族の2回見にいきたい」と、大切な人たちとの再訪を笑顔で誓った。

楽曲「What We Got 〜奇跡はきみと〜」と連動したライティングショーを観覧した二人。

永瀬は「自分たちの音楽に合わせて、すごい素敵にライトアップされたりして、すごい感動するし、ずっと見ていたくなります」と、その美しさに目を奪われた様子。

高橋は「超幸せな気持ちになりました」と満面の笑みを見せ、「どっちかというと自分は冬は寒いから苦手だったんです。でも、これ見られるんだ、そうだ忘れてた！という感じです」と、イルミネーションの感動で冬の苦手意識が吹き飛んだことを明かした。

最後に高橋は「大切な方と来られた方も、たくさんの方の冬の最高のひとときになることを願っております」と、永瀬は「本当に心がポカポカするような感覚になったので、皆さんにもぜひその感覚を味わいに見に来ていただけたら」と、来場を呼びかけ、イベントを締めくくった。

三菱地所株式会社が開催するホリデーイベント「MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025『Disney JOYFUL MOMENTS』」は、2025年11月13日から2026年1月4日まで、丸の内エリア（大手町・丸の内・有楽町）で開催される。