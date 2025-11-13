蛯原友里46歳、インスタに夫ILMARI登場しファン歓喜「オシャレ」「理想の夫婦」
モデルの“エビちゃん”こと蛯原友里が13日にインスタグラムを更新し、夫で今年活動再開したヒップホップユニットRIP SLYMEのメンバー、ILMARIとの2ショットを公開し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】オシャレで素敵な理想の夫婦！ 蛯原友里＆ILMARI夫妻の2ショット（5枚）
蛯原は、東京・虎ノ門のTOKYO NODEで開催中のエルメスによるイマーシブな謎解きイベント「ミステリー アット ザ グルームズ（Mystery at the Grooms’）ーエルメスの馬さがし」に夫婦で参加したことを報告した。
「インタラクティブな仕掛けが沢山！HERMÈS 世界観を感じながら大人も子どもも楽しめる素敵な空間でした」とイベントを満喫した様子の蛯原は、ILMARIとの夫婦水入らずの2ショットを公開している。
コメント欄には「わーお似合い過ぎます お二人素敵すぎ」「お二人のツーショット見れて幸せです」「かわいいし、かっこいい、大好きな夫婦です」「日本一推せる夫婦です」「ほんとオシャレなご夫婦」といった反響が寄せられている。
■蛯原友里（えびはら ゆり）
1979年10月3日生まれ。宮崎県出身。「ゼスプリゴールドキウイ ゼスプリンセス2003 イメージガールオーディション」でグランプリを受賞し、坂口憲二とCMで共演し注目を集める。2006年にはドラマ『ブスの瞳に恋してる』（フジテレビ系）に出演。2009年12月にRIP SLYMEのILMARIと結婚。2010年11月に第1子男児の出産を発表した。
引用：「蛯原友里」インスタグラム（＠yuri_ebihara）
