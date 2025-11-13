TBS・南後杏子アナウンサー、キュートなディズニークリスマスショットが「女神様」「反則級の可愛さ」と話題
TBSアナウンサーの南後杏子が、13日までにインスタグラムを更新。東京ディズニーリゾートを満喫するかわいい姿を公開した。
【写真】クリスマスコーデがかわいすぎる南後杏子ア（ほか3枚）
南後アナは「ディズニークリスマス 今日からスタートです！ 少し早めにクリスマス気分を味わってきました」とつづり、出演した情報番組『THE TIME,』からオフショットを公開。ミッキーマウスが描かれたクリスマスコーデに身を包んだ南後アナが笑顔で園内を満喫するかわいい姿が収められている。
コメント欄にはファンから「女神様」「赤いおしゃれ服とスカート可愛いかったね」「反則級の可愛さ」「 ミニーちゃんみたいに可愛い南後アナ」など、絶賛の声が上がっていた。
■南後 杏子（なんご きょうこ）
2001年2月1日生まれ。福井県出身。早稲田大学法学部出身という学歴を持つTBSアナウンサーで、担当番組は『THE TIME’』や『王様のブランチ』など。資格は「実用英語技能検定準1級」を取得している。
引用：「南後杏子」インスタグラム（＠nango_kyoko）
