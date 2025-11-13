BTS・J-HOPEライブドキュメンタリー映画、応援上映決定 第1弾入場者特典も発表
7人組グループ・BTSのJ-HOPEの初単独ワールドツアー『HOPE ON THE STAGE』のフィナーレを飾った、韓国・高陽総合運動場のメインスタジアムでの2日間のアンコールコンサートが、『j-hope Tour 'HOPE ON THE STAGE' THE MOVIE』として28日より全国の映画館で劇場公開される。それに先立って、応援上映の開催と入場者特典の配布が決定した。
【写真】J-HOPEのさわやかな笑顔！入場者プレゼント第1弾
本作では、アーティストとしてのJ-HOPEの進化を見せつけたステージだけでなく、自身の活動やステージに懸ける想いを語るインタビューのほか、リハーサルの様子、公演中にバックステージで見せるJ-HOPEのさまざまな表情など、劇場でしか見ることのできない未公開ビハインドシーンや、初公開となった「Killin' It Girl （Solo Version）」のパフォーマンス、さらにJIN、JUNG KOOK、Crushとのスペシャルステージも収録されている。
今回は、全国の上映劇場で「発声OK！応援上映」の開催が発表された。応援上映は、通常上映とは異なり映画館にARMY BOMB（OFFICIAL LIGHT STICK）などのグッズを持ち込んで、声援、歓声、拍手、手拍子等が可能な上映となる。ライブ会場さながらの熱気と没入感の中で作品を楽しむことができる。本編に収められたJ-HOPEのライブパフォーマンスはもちろん、練習時の姿やオフショットにも心おきなくエールを送ることができ、J-HOPEと観客が一体となる特別な体験となる。上映劇場ごとに順次開催予定。
また、あす14日から「オリジナルフォトカード」特典が手に入るムビチケカード、「オリジナルスマホ壁紙」特典が手に入るムビチケオンライン券が全国の上映劇場・オンラインにて販売開始となる。さらに、28日公開初日より配布される入場者特典が決定。第1弾入場者特典は、J-HOPEのセルフィー写真を収めたオリジナルフォトカード（2種ランダム）。J-HOPEのさわやかな笑顔を捉えている。
