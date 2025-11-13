柄本時生＆さとうほなみが結婚 夫婦ショットも公開「ふたりで歩んで参ります」
俳優の柄本時生と、女優・ミュージシャンとして活動するさとうほなみが13日、結婚したことを連名の文書で報告した。
【写真】柄本時生＆さとうほなみが連名で結婚報告
2人はそれぞれのインスタグラムに直筆署名入りの文書を投稿し、「私事ではございますが、柄本時生とさとうほなみは本日、十一月十三日に入籍いたしましたことをご報告いたします」と発表。「これからも感謝と初心を忘れず ふたりで歩んで参ります」と記したうえで、「今後ともご指導ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願い申し上げます」と結んでいる。
投稿では、仲睦まじいモノクロの2ショット写真も公開され、うれしそうな表情が印象的だ。
柄本は1989年生まれ、東京都出身。俳優・柄本明と角替和枝の次男で、兄は俳優の柄本佑。2020年2月に女優の入来茉里と結婚し、2022年6月に離婚していたことが明らかになった。
さとうは1989年生まれ、東京都出身。ロックバンド「ゲスの極み乙女」のドラマー“ほな・いこか”として知られ、女優としても数多くの作品に出演している。
引用：「柄本時生」インスタグラム（＠emototokio1989）、「さとうほなみ」インスタグラム（＠honami__s）
