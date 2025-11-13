矢吹奈子、“ナチュラル”な表情がいっぱい 完全撮り下ろしのカレンダーが発売決定
俳優の矢吹奈子（24）の28日、『2026 カレンダー』が12月13日から発売されることが決定した。
【全身ショット】天使！真っ白ワンピからほっそり美脚披露の矢吹奈子
俳優として多岐に渡って活躍をみせる矢吹奈子の今回のカレンダーは【自然】をテーマに完全撮り下ろし。森の中や川辺での凛とした佇まいや、部屋でくつろぐリラックスした姿まで矢吹奈子のいろいろな魅力を引き出している。
また、カットごとにクルクルと変わる表情も注目ポイント。今までに見たことのないような彼女の“素”がいっぱい。ときにキュートで、ときにドキッとする表情など自然と戯れる矢吹奈子を存分に楽しめる内容となっている。
矢吹は2001年6月18日生まれ 東京都出身。HKT48、日韓合同のグローバルグループ・IZ*ONEでの活動を経て、2023年にHKT48を卒業。現在は俳優として活動の幅を広げている。
■矢吹奈子コメント
今回のテーマは“自然”です。自然の中でのカットだったり、寝顔やスタッフさんたちと楽しく話しながらのカットなどがたくさん詰まっています。メイクもナチュラルに仕上げていただきました。このカレンダーを見たときに、癒されると思ってもらえるとうれしいです。
