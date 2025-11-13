【最大87％オフ】『継母の連れ子が元カノだった』など人気ラノベがKindleセールでお得に楽しめる！ラブコメラノベフェア開催中【Amazon】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」でKADOKAWA スニーカー文庫のラブコメフェアが開催中。幅広いジャンルの作品をお得に楽しむことができるこのセールでは、『継母の連れ子が元カノだった』や『隣の席のヤンキー清水さんが髪を黒く染めてきた』など人気の作品も多数ラインナップ！ 本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、オススメの本をピックアップ。ぜひこの機会に気になっていた一冊、新たな一冊との読書時間を楽しんでみてはいかがだろうか。
■継母の連れ子が元カノだった 昔の恋が終わってくれない
セール特価：99円（86%OFF）
継母の連れ子が元カノだった 昔の恋が終わってくれない
「僕が兄に決まってるだろ」「私が姉に決まってるでしょ？」親の再婚相手の連れ子が、別れたばかりの元恋人だった!? “きょうだい”として暮らす二人の、甘くて焦れったい悶絶ラブコメ――ここにお披露目！
■隣の席のヤンキー清水さんが髪を黒く染めてきた
セール特価：99円（86%OFF）
隣の席のヤンキー清水さんが髪を黒く染めてきた
「髪染めたんだね」
「ああ」「どうして髪染めたの？」
「お前なんでって……、昨日お前が……」
僕の隣の席に座る金髪から黒髪に染めたヤンキーＪＫ・清水さんは声が少しずつ小さくなり、少し顔を赤らめて机に顔を伏せた。
その後も僕、本堂大輝が友人との恋バナで「女子と一緒に料理したい」と話すと、翌日、いつも授業をサボる清水さんと一緒に料理することになったり、「女子の手料理食べてみたい」と話すと、なぜか二つあるお弁当を分けてくれたり……。
学校で一番怖いヤンキー、実は恋愛に不器用で乙女な清水さんとの青春ラブコメ。
■路地裏で拾った女の子がバッドエンド後の乙女ゲームのヒロインだった件
セール特価：99円（87%OFF）
路地裏で拾った女の子がバッドエンド後の乙女ゲームのヒロインだった件
私を家に……泊めてもらえませんか
「おい、こんなところにいたら風邪をひくぞ」乙女ゲーム世界に転生し、王立魔法学院の下級貴族クラスに通うアッシュ・レーベン。ある日、雨に打たれながら路地裏で蹲っているゲームの正ヒロインのフィーネ・シュタウトに出会う。彼女から、自分が学院の四騎士と友人のエリーゼに「悪女」と罵られ、さらに退学を迫られていることを聞いたアッシュは彼らに決闘を挑み、フィーネをどん底から救い出す。すると彼女から「アッシュさんの屋敷に管理人として一緒に住まわせてほしい」とお願いされて共同生活を送ることになるのだが……。バッドエンド後のヒロインを救済する学園ラブコメディ。
■学年の二大美少女にフラれたのに、何故か懐かれたらしい
セール特価：231円（70%OFF）
学年の二大美少女にフラれたのに、何故か懐かれたらしい
フラれたから⇒好かれてしまう！ ほのぼのハーレム学園ラブコメ
リア充の友人に唆されて瑛太は２人の美少女に告白することになった。おっとり天然の姶良柚に生真面目な委員長・姫野芽衣。結果は当たり前に玉砕――のはずなのに。気付けば何故かどちらにも懐かれていた。なんで!?
※本ページで紹介する情報は、2025年11月13日17時現在のものです。
