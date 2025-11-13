11月14日金曜日から高知市で3日間行われる「ふるさとまつり」。イベントの開催を前に、

出店する地域自慢の味をご紹介しています。13日は、田野町の自然が育んだ絶品ご褒美グルメです。



14日から3日間、高知市の鏡川河畔みどりの広場で開催される「フェスティバル土佐第54回ふるさとまつり」。今年は23市町村と4団体が参加し、ふるさと自慢の特産品や旬のものが一堂に会します。





今回ピックアップするのは、奈半利川の西側に位置し、四国で1番面積の小さな町として知られる田野町の絶品グルメ・ウナギ！訪ねたのはウナギの養殖業を行う「西岡養鰻」です。■髙橋生アナウンサー「こんにちは～」出迎えてくれたのは西岡丈豊さんです。さっそく、ウナギを育てている水槽をみせていただくと･･･。驚き！まだまだ広い水槽があるということですが、この水槽だけでも1万5000匹のウナギがいるそうです！奈半利川の地下水を利用し、西岡養鰻では年間で45万匹のウナギを養殖しています。■西岡さん「奈半利川の河口で採れたシラスウナギを厳選して、それを養殖池に入れて約10か月から12か月飼育したやつを皆さんにご提供している」そんなウナギのこだわりはエサ！■西岡さん「腸内環境を整えようと、エサの中に乳酸菌を入れてさらに美丈夫の酒粕も混ぜています」腸内環境を整えることで完全無投薬のウナギを育てています。このウナギを西岡養鰻で捌いて加工し、白焼きやかば焼きの販売をしています。通常は遠赤外線を使って焼いていきますが、ふるさとまつりでは、室戸の土佐備長炭を使って手焼きしていくそうです。では、ウナギの蒲焼をいただきます！■髙橋アナ「身が柔らかい」実は西岡養鰻では、飼育して100日ほど経った頃に、エサに大豆イソフラボンを混ぜて与えています。そうすると約9割がメスになり、実が柔らかく仕上がるんだそう。これは愛知県の水産試験場などが生み出した最新の技術です。ふるさとまつりで販売するのはウナギの蒲焼と白焼、そしてご飯にタレを混ぜ合わせたうなぎわっぱ飯です。田野町の自然が育んだウナギ！炭火で焼いた特別な味をお楽しみください！