【マンガが77円】Kindleセールで人気コミックをお得に楽しめる！『推しが武道館いってくれたら死ぬ』『アリスと蔵六』など【Amazon】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」で徳間書店のコミックセールが開催中。幅広いジャンルの作品をお得に楽しむことができるこのセールでは、『推しが武道館いってくれたら死ぬ』や『アリスと蔵六』など人気作品も多数ラインナップ！ 本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、オススメの本をピックアップ。ぜひこの機会に気になっていた一冊、新たな一冊との読書時間を楽しんでみてはいかがだろうか。
■推しが武道館いってくれたら死ぬ(1)
セール特価：77円（88%OFF）
推しが武道館いってくれたら死ぬ(1)
岡山県で活動するマイナー地下アイドル【ChamJam】の、内気で人見知りな人気最下位メンバー【舞菜（まいな）】に人生すべてを捧げて応援する熱狂的ファンがいる。収入は推しに貢ぐので、自分は高校時代の赤ジャージ。愛しすぎてライブ中に鼻血ブーする…伝説の女【えりぴよ】さん！ 舞菜が武道館のステージに立つ日まで…えりぴよの全身全霊傾けたドルヲタ活動は続くっ！
■アリスと蔵六(1)
セール特価：77円（88%OFF）
アリスと蔵六(1)
「研究所」から脱走して、初めて「外の世界」を知った少女・紗名。彼女は「想像したことをすべて具現化できる」という途轍もない超能力の持ち主。しかしまだ幼くて未熟な彼女は、能力を巧みに使いこなすことができない。途方にくれていた紗名が出会ったのは、由緒正しい日本の頑固爺・蔵六。超能力も何も関係なく「悪いことは悪い」と真正面から説教してくる蔵六との出会いが、紗名の運命を大きく変えていくことになる――。
■虫籠のカガステル(1)
セール特価：77円（77%OFF）
虫籠のカガステル(1)
人が巨大な虫になる奇病［カガステル］が発症。虫（カガステル）は理性を失い、人を襲い、繁殖し続ける。人類が虫（カガステル）の“駆除”を認めたのは、人口の三分二が喰い殺された後だった――。“駆除屋”として生きる少年・キドウは、“虫籠”で死にかけた男を発見。男は娘を託し息を引き取る。残された娘・イリは、父が死んだ哀しみでその場を動こうとしない。キドウはそんな少女の頬を叩き、言い放つ。「生きる気がないならここで死ね」――それが二人の出会い。
■ふつうのおんなのこにもどりたい(1)
セール特価：77円（90%OFF）
ふつうのおんなのこにもどりたい(1)
成瀬七海はアイドルグループ【青春純情乙女ガールズ】の元メンバー。卒業して戻った超田舎の実家で、イケメン高校生・日下直人に出会う。クールだけど包容力のある直人は、超童顔の七海を年下の中学生と誤解しているようで…
■マザーグール(1)
セール特価：77円（88%OFF）
マザーグール(1)
修学旅行へ向かうお嬢様学校の生徒達を乗せた豪華客船が難破し、一部の生徒達が孤島へ流れ着いた。桐島朔也は無人島の砂浜で目覚めた。そこで彼女を介抱していたのは、学内で落ちこぼれといわれている楓子・なつの・すずの三人。三人を蔑みながらも他の生徒たちと合流するためジャングルの中を歩く朔也が見たのは、同級生を襲う人体に似たパーツを持った異形の化物だった――…！
※本ページで紹介する情報は、2025年11月13日16時現在のものです。
