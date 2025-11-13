おかずクラブもおすすめ！“グルテンフリー”お好み焼きレシピ「めっちゃ美味いよ」

お笑いコンビのおかずクラブ（ゆいPさん・オカリナさん）が、自身らのYouTubeチャンネルに『【痩せメシ】ライスペーパーを使ったヘルシーお好み焼き！【ダイエットメニュー】』の動画を投稿。今回の動画では、「ヘルシーなお好み焼き作ってみた」と題して、小麦粉のかわりにライスペーパーを使った“グルテンフリー”のお好み焼きを作って食べる様子が公開されました！

動画内で、お2人が作ったお好み焼きのレシピがこちら！

■グルテンフリーのお好み焼き

【材料】ライスペーパー 1枚卵 1個千切りキャベツ 適量豚肉 適量とろけるチーズ 2枚ソース 適量マヨネーズ 適量 【作り方】（1）熱したホットプレートにライスペーパーを敷く（2）ライスペーパーの上に卵を割って入れ、崩しながらライスペーパーの上に広げる（3）その上に千切りキャベツを多めに乗せる（4）さらに上からチーズと豚肉を乗せる（5）フタをして蒸し焼きにする（6）豚肉に火が通ってきたら裏返し、再び蒸し焼きにする（7）両面が焼けたら皿に移し、ソースやマヨネーズで味付けしたら完成

■食べ応えも充分！

出来上がった料理を食べたオカリナさんは「めっちゃ美味いよ！」「とんぺい焼きみたい」と味の感想をコメント。

さらに、「もうこれでいい。小麦じゃなくて」「グルテンフリーの人にもいいよね。マジで」「ヘルシーな感じがあんましないのがイイよね」と、食べ応えもしっかりあると教えてくれました。

ゆいPさんも、「うまっ！」「パリパリで美味しい」「キャベツがジューシー」と話しながら、お箸が止まらない様子♪

お2人が味を絶賛し、ゆいPさんが「簡単すぎる。1回で覚えられたしさ、短時間すぎない？」と話したほど手軽に作れるお好み焼き。ぜひ試してみてはいかがでしょうか？

