藤田ニコル、新婚旅行中でもやめられなかった日課に夫・稲葉友も驚き「我慢できなくて」

11月12日、日本テレビ系『上田と女が吠える夜』に、藤田ニコルが出演。ハワイへの新婚旅行中に、夫・稲葉友を驚かせてしまった行動を明かした。

【関連】藤田ニコル、バラエティの“ギャル枠”に消滅の危機！？切実な悩みを告白「このジャンル終わっちゃう」

番組では今回、“スマホ依存な女＆スマホ音痴な女”というテーマでトークを展開。この中で、“スマホ依存派”の藤田は、「エゴサ私毎日してるんですけど。10年くらいになるんですけど、エゴサ歴が」と切り出し、「さすがに新婚旅行中はやめようと思って1日やめてみたんですよ。で、次の日に朝、プールサイド行ってその1日分を全部見ました」と、結局1日前までさかのぼってエゴサしたと明かした。

続けて、「我慢できなくて。さすがに夫からも『ここまで来てエゴサやるのはもうヤバいって！』」と、夫の稲葉にも注意されてしまったと振り返った。

出演者から“ハワイで現実に引き戻されたりしないのか？”と聞かれると、藤田は、「プールサイドで自分の悪口をずーっとこうやって見ながら。でもちゃんといいことも見るようにしてるので、いいこと見る時は“にこるん”で調べて、悪いこと見る時は“藤田ニコル”で調べて」と、気分でエゴサするワードを使い分けているとも話していた。