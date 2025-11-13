「トランスフォーマー／ビースト覚醒」より「ミラージュ」のウェアラブルヘルメットが登場コトブキヤオンラインショップにて予約開始
Killerbodyは、ヘルメット型アイテム「トランスフォーマー ミラージュ ウェアラブルヘルメット」をコトブキヤオンラインショップにて予約受付を開始した。発売は2026年4月を予定し、価格は57,200円。
本商品は映画「トランスフォーマー／ビースト覚醒」に登場したオートボットの戦士「ミラージュ」をモチーフとしたウェアラブルヘルメット。
バストモデルとして展示するだけではなく、実際にかぶることができる。頭囲は570～610mm以内。
ミラージュの特徴的な左右非対称のデザインやメタリック塗装、バトルダメージが再現されている。また、オートボットインシグニア型のリモコンが付属。タッチセンサー、ボイスコントロール（英語、中国語対応）リモコン、耳のスイッチで操作が可能となっている。
右耳のスイッチを押すことでボイスチェンジャーモードが起動し、マスク内部の口元に内蔵されたマイクに話しかけると、コンピューターボイスに変換され、連動して実際にミラージュが喋っているように唇が動く。
【予約開始】トランスフォーマー ミラージュ ウェアラブルヘルメット- コトブキヤオンラインショップ (@kotobukiya_2han) November 13, 2025
映画「トランスフォーマー／#ビースト覚醒」より、「ミラージュ」のウェアラブルヘルメットが登場！
劇中さながらに唇部分がリアルに可動し、劇中の10種のセリフを喋ります。https://t.co/mhDukBX0fW#トランスフォーマー pic.twitter.com/Yb7r6DmE6v
(C) 2025 TOMY. (C) 2023 Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved.
TM & (R) denote Japan Trademarks. Manufactured under license from TOMY Company, Ltd.
For sale in Japan only.
「トランスフォーマー」、「TRANSFORMERS」は株式会社タカラトミーの登録商標です。