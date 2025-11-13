【トランスフォーマー ミラージュ ウェアラブルヘルメット】 2026年4月 発売予定 価格：57,200円

Killerbodyは、ヘルメット型アイテム「トランスフォーマー ミラージュ ウェアラブルヘルメット」をコトブキヤオンラインショップにて予約受付を開始した。発売は2026年4月を予定し、価格は57,200円。

本商品は映画「トランスフォーマー／ビースト覚醒」に登場したオートボットの戦士「ミラージュ」をモチーフとしたウェアラブルヘルメット。

バストモデルとして展示するだけではなく、実際にかぶることができる。頭囲は570～610mm以内。

ミラージュの特徴的な左右非対称のデザインやメタリック塗装、バトルダメージが再現されている。また、オートボットインシグニア型のリモコンが付属。タッチセンサー、ボイスコントロール（英語、中国語対応）リモコン、耳のスイッチで操作が可能となっている。

右耳のスイッチを押すことでボイスチェンジャーモードが起動し、マスク内部の口元に内蔵されたマイクに話しかけると、コンピューターボイスに変換され、連動して実際にミラージュが喋っているように唇が動く。

(C) 2025 TOMY. (C) 2023 Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved.

TM & (R) denote Japan Trademarks. Manufactured under license from TOMY Company, Ltd.

For sale in Japan only.

「トランスフォーマー」、「TRANSFORMERS」は株式会社タカラトミーの登録商標です。