2026年1月30日に公開される映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の追加キャストが発表された。

参考：『閃光のハサウェイ』ペーネロペー新装備（？）に考察熱狂 新予告のギギなど原作と比較分析

本作は、2021年に劇場公開され、興行収入22.3億円の大ヒットを記録した『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』の続編。主人公ハサウェイ・ノアの声を務める小野賢章ら主要キャストと、村瀬修功監督をはじめとしたスタッフが再集結する。

マフティー・ナビ―ユ・エリンこと「ハサウェイ・ノア」が率いる組織「マフティー」メンバーの未解禁キャストと追加キャラクターが公開された。新たに発表されたのはブリンクス・ウェッジをはじめ、ジュリア・スガ、ハーラ・モーリー、ベッチー、ロッド・ハインなど、反地球連邦政府運動「マフティー」メンバーの出演キャスト。また、ローウェスト・ハインリッヒ、チャチャイ・コールマン、ヨーゼフ・セディ、リドリック、ビランテス・スエッケン、ドラブ・リッドと、今作から登場するキャラクターの設定画も公開された。

11月14日からは「ムビチケカード第2弾」の発売が決定。第2弾購入特典には、本作のメカニカルデザイン・中谷誠一による描き下ろし原画を使用したA4サイズの原画クリアファイルが付属する。

また、同日より「MOVIE WALKER STORE」にて「ムビチケ前売券（オンライン）」の販売もスタートし、オンライン券にはスマートフォンアプリ「SD ガンダム ジージェネレーション エターナル」で利用可能な「プレミアムガシャチケット×1枚」が入手可能なプロモーションコードが付属。

公開日より2月1日までに映画を鑑賞した観客には、鑑賞特典として「特別ビジュアル ムビチケデジタルカード」がプレゼントされる。

前作から引き続き登場する地球連邦軍の若きパイロット、レーン・エイム役の斉藤壮馬や、マフティーのメンバー、ガウマン・ノビル役の津田健次郎、イラム・マサム役の武内駿輔、ケリア・デース役の早見沙織、新たに発表されたウェッジ役の白熊寛嗣から、本作に寄せるコメントが到着した。

コメント●斉藤壮馬（レーン・エイム役）ぼく自身も再びレーンの声を担当できる日を心待ちにしておりましたが、 彼もまたハサウェイへの雪辱を果たす機会を切望していたことでしょう。 そんな我々の青さと熱さを全力でぶつけました。 収録の段階ですでにハイクオリティだった映像が完成版でどうなるのか楽しみです。 ぜひ劇場で感じてください!よろしくお願いいたします！

●津田健次郎（ガウマン・ノビル役）お待たせしました映画『閃光のハサウェイ』第2章ついに登場です！ 前回の公開から長い期間、 色んな方から次はまだですかと問われ続けました。その都度、楽しみに待っていてください、 きっとご期待に応えるクオリティで帰って来ますのでと答え続けてきました。そして……帰ってきました！ ご期待に応えるクオリティで！ お楽しみに！

●武内駿輔（イラム・マサム役）また皆様に映画『閃光のハサウェイ』をお届けできる事に、ワクワクしています。 アフレコ時にイラムについて色々と今回お伺いする機会を頂きましたが……なかなかおもしろい事になってます。 『閃光のハサウェイ』ならではの会話劇、言い回しもそうですが、他作品には無い世界観がやはり魅力的です。 特に今回は「間」というものがよく表現されている気がします。 この映画体験は『閃光のハサウェイ』だけでしか味わえません！ ぜひご期待ください。

●早見沙織（ケリア・デース役）いよいよ映画『閃光のハサウェイ キルケーの魔女』が公開となります。 ケリアとしては、今作でハサウェイとの関係に少しずつ変化が生じてきます。 彼の進む未来、その選択を見つめながら、ケリアがどう揺れ動き、自分の道を選んでいくのか。 その内側を声でも表現していけたらと思い、収録に臨みました。 ぜひ、公開をお楽しみに！

●白熊寛嗣（ブリンクス・ウェッジ役）半裸で動きまわるマイペースなスタンスでありながら、割りと状況は見えている。 非常に憧れる生き方をされている役でした。 ただマイペースなだけではない部分とのギャップを楽しんで頂けるかと思います。 ガンダムシリーズは特に、数秒のワンシーンを切り取って見所とされるファンの方も多いと思いますので、ぜひぜひ何度もご視聴頂き、自分なりの見所を見つけて頂けたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）