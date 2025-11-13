¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¥Ë¥³¡¦¥Ñ¥¹ photo/Getty Images

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥È¥Ã¥É¡¦¥Ü¡¼¥ê¡¼»á¤¬¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Î¤¿¤Ó¤Ë¼çÌò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡£º£²Æ¤â¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ú¥É¥í¤ä¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½FW¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥¬¥ë¥Ê¥Á¥ç¤Ê¤É¤Î³ÍÆÀ¤ËÂç¶â¤òÅê¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï3°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¥¤¥®¥ê¥¹¡ØCaught Offside¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï¸½ºß¡¢¥³¥â¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½MF¥Ë¥³¡¦¥Ñ¥º¤Î³ÍÆÀ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÏµÞÀ®Ä¹¤¹¤ëÆ±Áª¼ê¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤¬¾­ÍèÅª¤Ë1²¯¥æ¡¼¥í¤ÎÂçÂæ¤Ë¾è¤ë¤È¤ß¤Æ¤ª¤ê¡¢³ÍÆÀ¤Î²ÄÇ½À­¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂåÍý¿Í¤Ë¾È²ñ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£

º£µ¨¤Î¥»¥ê¥¨A11»î¹ç¤Ç4¥´¡¼¥ë4¥¢¥·¥¹¥È¤Î¿ô»ú¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥º¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤Ï50%¤ÎÊÝÍ­¸¢¤ò½ê»ý¤¹¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬¾ãÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£Æ±¥¯¥é¥Ö¤ÏÍè²Æ¤Ë900Ëü¥æ¡¼¥í¡¢2027Ç¯²Æ¤Ë¤Ï1000Ëü¥æ¡¼¥í¤ÇÇã¤¤Ìá¤·¤¬²ÄÇ½¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Í­Íø¤Ê¸ò¾Ä¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½MF¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ä¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤âÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ï´°Á´°ÜÀÒ¤Ë¸þ¤±¤Æ5800Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó104²¯2000Ëü±ß¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ï¤¹¤Ç¤ËºÇ½é¤ÎÀÜ¿¨¤ÏµñÈÝ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£»î¹ç¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤ë¥×¥ì¥¤¥á¡¼¥«¡¼¤Îµî½¢¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ëËö¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£