¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Î¥³¥âMF¤Ë¶½Ì£¡©¡¡¥ì¥¢¥ë¤¬Çã¤¤Ìá¤·Ç»¸ü¤â¡Ä¡Ä
¥È¥Ã¥É¡¦¥Ü¡¼¥ê¡¼»á¤¬¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Î¤¿¤Ó¤Ë¼çÌò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡£º£²Æ¤â¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ú¥É¥í¤ä¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½FW¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥¬¥ë¥Ê¥Á¥ç¤Ê¤É¤Î³ÍÆÀ¤ËÂç¶â¤òÅê¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï3°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¡ØCaught Offside¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï¸½ºß¡¢¥³¥â¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½MF¥Ë¥³¡¦¥Ñ¥º¤Î³ÍÆÀ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÏµÞÀ®Ä¹¤¹¤ëÆ±Áª¼ê¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤¬¾ÍèÅª¤Ë1²¯¥æ¡¼¥í¤ÎÂçÂæ¤Ë¾è¤ë¤È¤ß¤Æ¤ª¤ê¡¢³ÍÆÀ¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂåÍý¿Í¤Ë¾È²ñ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½MF¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ä¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤âÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ï´°Á´°ÜÀÒ¤Ë¸þ¤±¤Æ5800Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó104²¯2000Ëü±ß¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ï¤¹¤Ç¤ËºÇ½é¤ÎÀÜ¿¨¤ÏµñÈÝ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£»î¹ç¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤ë¥×¥ì¥¤¥á¡¼¥«¡¼¤Îµî½¢¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ëËö¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£