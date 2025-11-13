連日のクマ被害を受け、その大部分を占める北海道・東北の知事会がきょう国に対し、クマ対策の強化を求める緊急の要望を行いました。

【写真を見る】北海道・東北の知事会 国へクマ対策の強化求める緊急の要望 山形県単独での要望も（山形）

クマ捕獲に関わる担い手の確保や有害駆除に関する正しい知識の普及を求めています。

秋田県 神部秀行 副知事「本日は北海道東北地方知事会からクマ対策にかかる緊急要望をいたしました。どうぞよろしくお願いいたします」

北海道と東北６県、新潟県の知事で作る北海道東北地方知事会はきょう、環境省を訪れクマ被害に対する緊急の対策強化を求めました。

ＪＮＮのまとめでは、今年、きのうまでに全国でクマによって２０９人がけがをし、過去最多の１３人が亡くなっています。

亡くなった１３人のうち１２人が北海道と東北で被害にあい、けがをした人の８割近くが北海道・東北・新潟で被害にあっています。

山形県でも今年クマの目撃件数は今月９日までで２２５７件となっており、けが人も１２人といずれも過去最多となっています。

県からは、折原英人副知事が出席しました。

■要望書に記載されたこととは

要望書にはクマ捕獲に関わる担い手確保に向けた十分な予算を捻出すること。捕獲に関連し担当者への誹謗中傷が相次いでいることを受け国民に対し有害駆除に関する正しい知識を普及させること。クマが人の生活圏に侵入することを防ぐため所有者がわからない果樹を伐採できるようにすることなどが記載され、意見が交わされました。

環境省 堀上勝 自然環境局長「命がけで活動されている。頭が下がる思い。しっかり対応し支援できるようにがんばっていきたい」

■山形単独の要望は

また、山形県単独での要望も行われました。

緊急銃猟の際、捕獲者の法的責任や安全管理への不安を取り除くためガイドラインをつくることや、国が管理する河川敷の藪の刈払いなどを求めています。

国は、クマ被害についてこれからも続く可能性があるとして、中長期的な対策を検討したいとしています。