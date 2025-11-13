金満メッツは村上、岡本の獲得に動かない!?　“オフの主役”が日本人打者を必要としない理由とは「大きなリスクが伴う」「短期契約に限られるだろう」

メッツの補強優先度を考えると、岡本、村上への投資は後まわしになりそうだ(C)Takamoto TOKUHARA/CoCoKARAnext、Getty Images

毎年、オフシーズンでの大型補強が恒例となっているメッツは、今季も積極的に選手獲得へ動くことが予想されている。今オフではピート・アロンソがFAとなっていることから、打線の強化も大きなテーマであり、NPBからポスティングでメジャー移籍を目指す村上宗隆（ヤクルト）、岡本和真（巨人）も補強選手の候補として伝えられてきた。

【動画】この圧巻のパワー！岡本がバウアーから2打席連続弾を放ったシーン

現在はGM会議が行われており、本格的に幕を開けたストーブリーグでは移籍市場の目玉として、村上、岡本の名前も現地メディアで大きく取り上げられている。多くの球団が来季戦力として検討しているとの反応も聞こえてきている中、メッツに関しては、日本出身の両スラッガーの獲得には動かないなどと報じられている。

米メディア『Sports Illustrated』は、今オフ移籍市場におけるメッツの村上、岡本に対するスタンスについて言及。同じく米メディア『The Atlantic』のウィル・サイモン記者の見解をもとに、「メッツがこの2人の獲得に動く可能性は低いようだ」などと綴り、それぞれへの理由を説いている。

村上について『Sports Illustrated』は、「一番の売りはパワー」と評しながらも、「しかし、その打撃がメジャーの投手にどこまで通用するかには大きなリスクが伴う。2025年のムラカミは三振率28.6%、空振り率36.7%を記録しており、メジャーの投球クオリティに順応できるかどうか疑問視されている」などと指摘。