BOATRACE振興会は13日、中島孝平（46＝福井）を「ゴールデンレーサー賞」に認定することを決定したと発表した。史上14人目。

中島は8日の浜名湖G1浜名湖賞で優勝戦に進出して、BOATRACE振興会会長賞メダル（純金30グラム）を獲得。これによりゴールデンレーサー賞の認定基準である

（1）BOATRACE振興会会長賞メダルを24個以上獲得

（2）GRANDE5（クラシック、オールスター、メモリアル、ダービー、グランプリ）優勝戦におけるBOATRACE振興会会長賞の1着から3着までのメダルを3個以上獲得

をともに達成。さらにBOATRACE振興会は13日、中島が

認定基準（3）ゴールデンレーサーとして適切な品格を保ち、他の模範となっている者

に該当すると判断。認定基準全てを満たすことから、中島を「ゴールデンレーサー賞」に認定した。

表彰については後日、実施する。

なお中島以外のゴールデンレーサーは、以下の通り（認定順）。

白井 英治（49＝山口）

峰 竜太（40＝佐賀）

菊地 孝平（47＝静岡）

井口 佳典（48＝三重）

桐生 順平（39＝埼玉）

瓜生 正義（49＝福岡）

毒島 誠（41＝群馬）

平本 真之（41＝愛知）

茅原 悠紀（38＝岡山）

石野 貴之（43＝大阪）

馬場 貴也（41＝滋賀）

篠崎 元志（39＝福岡）

吉川 元浩（53＝兵庫）