【ボートレース】中島孝平を「ゴールデンレーサー賞」に認定 史上14人目
BOATRACE振興会は13日、中島孝平（46＝福井）を「ゴールデンレーサー賞」に認定することを決定したと発表した。史上14人目。
中島は8日の浜名湖G1浜名湖賞で優勝戦に進出して、BOATRACE振興会会長賞メダル（純金30グラム）を獲得。これによりゴールデンレーサー賞の認定基準である
（1）BOATRACE振興会会長賞メダルを24個以上獲得
（2）GRANDE5（クラシック、オールスター、メモリアル、ダービー、グランプリ）優勝戦におけるBOATRACE振興会会長賞の1着から3着までのメダルを3個以上獲得
をともに達成。さらにBOATRACE振興会は13日、中島が
認定基準（3）ゴールデンレーサーとして適切な品格を保ち、他の模範となっている者
に該当すると判断。認定基準全てを満たすことから、中島を「ゴールデンレーサー賞」に認定した。
表彰については後日、実施する。
なお中島以外のゴールデンレーサーは、以下の通り（認定順）。
白井 英治（49＝山口）
峰 竜太（40＝佐賀）
菊地 孝平（47＝静岡）
井口 佳典（48＝三重）
桐生 順平（39＝埼玉）
瓜生 正義（49＝福岡）
毒島 誠（41＝群馬）
平本 真之（41＝愛知）
茅原 悠紀（38＝岡山）
石野 貴之（43＝大阪）
馬場 貴也（41＝滋賀）
篠崎 元志（39＝福岡）
吉川 元浩（53＝兵庫）