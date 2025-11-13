お笑いコンビ「ナイチンゲールダンス」の中野なかるてぃんとヤスが１３日、初のストーリー写真集「君とナイチンゲールダンス―もしも出会っていなかったなら―」（ヨシモトブックス、２８日発売）の発売に向けた取材会を都内で行った。

同書は「もしも、ふたりが芸人じゃなかったら」をテーマにホスト・ヤスと、弁護士・中野の「パラレルワールド写真ドラマ」を中心とした写真集。ぼる塾・

田辺によるビジュアルプロデュース企画や、ロングインタビュー、撮影オフショットもたっぷり収録している。

実際に芸人になっていなかったら何になっていたか聞かれると、中野は「会社員」、ヤスは「雀荘（じゃんそう）の店員」と回答。

写真集第２弾の可能性については「発売前だからわからない」（ヤス）と笑いつつも「『もしも芸人を辞めたら』とかやってみたい」と話した。

昨年まで２年連続で「Ｍ―１グランプリ」準決勝進出の同コンビ。今年は現在準々決勝進出を決めている。ヤスは「今はかなりアドレナリン出しながらやってる段階」と話し、中野は「芸人を続けるために（決勝に）行っておきたい」と改めて目標を掲げた。