来週は今季最強となる寒気が南下し、全国的に一気に冬本番へ。17日〜19日にかけて上空約1500メートル付近でマイナス6℃以下の強い寒気が北日本や東・西日本の一部に南下する見込み。18日は西日本の平地で初雪の可能性があり、晴れる所も風が身に沁みる寒さ。冬の装備を。

明日14日にかけて沖縄は土砂災害に厳重警戒 土日は広く晴天

今日13日(木)は、沖縄や奄美で断続的に雨が続き、平年の11月1か月分の降水量の3倍近い記録的な大雨となっている所もあります。大雨で地盤が緩んでいる中、元台風26号の温帯低気圧が近づく影響で、明日14日(金)未明にかけては沖縄本島で線状降水帯発生の恐れがあり。土砂災害に厳重な警戒が必要です。





明日14日(金)は九州から東北南部は広く晴れるでしょう。東北北部や北海道は雲が多く、午前中は雨や雪の所がありそうです。15日(土)から16日(日)にかけては全国的に晴れる見込みで、東京も久しぶりに土日ともに晴れそうです。ただ、17日(月)から18日(火)にかけては低気圧が発達しながら北海道の北を通過します。北海道は雨から次第に雪に変わり、暴風が吹く所もあるでしょう。沿岸を中心に吹雪いて見通しが悪くなる恐れがありますので、車の運転は十分な注意が必要です。

17日〜19日 今季最強の寒気が南下 西日本の平地で初雪の所も

17日(月)夜から18日(火)にかけて次第に強い冬型の気圧配置となり、今季これまでで一番強い寒気が日本海側から流れ込むでしょう。東日本や西日本でも雪のエリアが広がる見込みです。



東北や北陸は17日(月)夜から山沿いを中心に雨から雪に変わり、18日(火)は平地も雪の降る所があるでしょう。18日(火)にかけて西日本にも強い寒気が南下するため、九州や中国地方など平地で初雪となる可能性があります。



19日(水)朝にかけては、さらに東日本を寒気が覆うため、関東北部も標高の高い場所では雪が降るでしょう。紅葉を見に行くなど峠越えを予定されている方は、積雪や路面凍結に注意が必要です。冬用のタイヤを必ず装備しておきましょう。



17日(月)は北海道から気温が下がり、18日(火)の札幌は最高気温が1℃どまりで凍える寒さです。仙台や新潟も最高気温が10℃に届かず、真冬のコートが手放せないでしょう。

18日(火)は西日本や東日本も本格的に冬の空気に包まれて、東京や大阪も最高気温が13℃くらいです。季節風が強まるため、日差しがあっても風が身に沁みるような寒さとなるでしょう。



来週は一気に冬本番の寒さになります。防寒グッズの準備や冬タイヤの装備など早めに行っておきましょう。

シーズン最初の雪 慣れていても注意

冬の時期に雪の多い所に住んでいる方でも、ひと夏を過ぎると、雪道での車の運転感覚を忘れがちです。シーズン最初の雪は、たとえ雪に慣れている方でも、以下の2つのことに注意が必要です。



(1)必ず、スタッドレスタイヤに交換するか、タイヤチェーンを装着しましょう。スタッドレスタイヤは、溝が十分にあるかどうかを、事前に確認してください。あまり使っていないスタッドレスタイヤでも、時間が経てば、劣化が進みますので、シーズン前に点検が必要です。



(2)たとえ急いでいても、急ブレーキ、急なハンドル操作、急発進、急な車線変更など「急」のつく運転はやめましょう。「急」のつく運転をしてしまうと、車がスリップしやすくなります。車を発進する時や上り坂では、タイヤが空転してしまわないよう、アクセルをじわりと踏み込んでください。下り坂では、エンジンブレーキを基本として、アクセルとブレーキも適度に調整して、速度を落としてください。