【学園アイドルマスター ESPRESTO-Heart bouquet-藤田ことね】 2026年6月より順次展開予定

BANDAI SPIRITSは、プライズフィギュア「学園アイドルマスター ESPRESTO-Heart bouquet-藤田ことね」を2026年6月より順次展開する。

本景品はゲーム「学園アイドルマスター」に登場するアイドル「藤田ことね」を立体化したもの。ゲーム内のPSSR「自己肯定感爆上げ↑↑しゅきしゅきソング」のイラストを元にプライズフィギュア化。

イエローのふわりとした衣装にゆるふわの三つ編みなども細かく造形されている。

【初星学園「自己肯定感爆上げ↑↑しゅきしゅきソング」Official Music Video (Self-affirmation Explosion! Love Love Song)】

THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

※開発中につき、画像は実際の商品とは異なる場合があります。