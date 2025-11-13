「学マス」より「自己肯定感爆上げ↑↑しゅきしゅきソング」をもとに藤田ことねのプライズフィギュア化が決定。2026年6月より順次登場
【学園アイドルマスター ESPRESTO-Heart bouquet-藤田ことね】 2026年6月より順次展開予定
THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
BANDAI SPIRITSは、プライズフィギュア「学園アイドルマスター ESPRESTO-Heart bouquet-藤田ことね」を2026年6月より順次展開する。
本景品はゲーム「学園アイドルマスター」に登場するアイドル「藤田ことね」を立体化したもの。ゲーム内のPSSR「自己肯定感爆上げ↑↑しゅきしゅきソング」のイラストを元にプライズフィギュア化。
イエローのふわりとした衣装にゆるふわの三つ編みなども細かく造形されている。
【初星学園「自己肯定感爆上げ↑↑しゅきしゅきソング」Official Music Video (Self-affirmation Explosion! Love Love Song)】
【学マス】[自己肯定感爆上げ↑↑しゅきしゅきソング]のイラストをもとに、藤田ことねのプライズフィギュアが2026年6月より順次登場予定！ #学マス #学園アイドルマスター #idolmaster https://t.co/GuSPo9DCIh- アイドルマスター公式 (@imas_official) November 13, 2025
※開発中につき、画像は実際の商品とは異なる場合があります。