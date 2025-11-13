真田広之、「自分にムチを打って頑張る」 『SHOGUN』シーズン２について語る
香港ディズニーランドで13日に開催された、動画配信サービス「Disney＋（ディズニープラス）」のラインナップ発表イベント「ディズニープラス・オリジナル・プレビュー 2025」にて、日本の戦国時代を舞台にしたドラマシリーズ『SHOGUN 将軍』プレゼンテーションが行われた。ステージには、主演の真田広之、そして、真田と共にエグゼクティブ・プロデューサーを務めるジャスティン・マークス、レイチェル・コンドウが登壇。来年１月からカナダ・バンクーバーにて予定されている撮影を前に、作品への思いと今後の構想を語った。
【写真】美しすぎる…イベントに登壇したチ・チャンウク＆今田美桜
ディズニー傘下のFXが手掛ける本作は、関ヶ原の戦い前夜を思わせる時代を背景に、主人公の大名・吉井虎永（真田）と、異国から漂着した英国人航海士・按針（コズモ・ジャーヴィス）の出会いから始まった物語。2024年に配信開始と同時に世界中で熱狂的な支持を集め、米国テレビ界の“アカデミー賞”ともいわれる最高峰の賞第76回エミー賞にて史上最多18部門を制覇。「第82回ゴールデングローブ賞」では4部門を受賞したほか、全米各賞を総なめするなど、大きな話題を集めた。
シーズン2は、シーズン1の出来事から10年後が舞台となる。封建日本の激動期を背景に、虎永と按針、二人の男の物語が、再び歴史に着想を得た壮大なサーガとして描かれる予定だ。
ステージではまず、シーズン2のキャスト情報が紹介された。新キャストとして水川あさみ（綾（あや）役）、窪田正孝（日向（ひゅうが）役）、金田昇（秀信役）、榎木孝明（伊藤役）、國村隼（郷田役）らの出演が発表された。一方で、真田、二階堂ふみ（落ち葉の方役）、阿部進之介（戸田広勝役）、金井浩人（樫木央海役）、洞口依子（桐の方役）、トミー・バストウ（マルティン・アルヴィルト司祭役）、宮本裕子（吟役）、奥野瑛太（佐伯信辰役）、向里佑香（お菊役）らをはじめとするシーズン1の主要キャストも続投する。
ジャスティン・マークスは、既存キャラクターと新キャストを組み合わせた理由について「シーズン1では多くの登場人物が物語の中で命を落とした。物語をさらに広げていくためには、新しい人物が必要だった」と説明。どのような役柄か詳しい内容には触れなかったものの、「新キャラクターたちはこの世界にしっかりと根を張る存在になる」と期待をにじませた。
シーズン2の舞台を「10年後」と設定した理由については、現代のドラマ視聴環境を踏まえた判断であると明かした。制作に時間を要する大作シリーズでありながら、物語上は「数分後」から再開される続編も少なくない中で、「あえて10年の時間経過を設けることで、視聴者も登場人物と同じように『久しぶりに再会する感覚』を味わえるようにしたい」（マークス）という狙いがあるという。シーズン2では、登場人物たちが10年の歳月の中で何を失い、何を得たのかが重要なテーマとなりそうだ。
レイチェル・コンドウは、シーズン1への反響について「視聴者が私たちに“時間・注意・感情”を預けてくれたことが何よりの支えになった」と振り返る。その信頼があるからこそ、「シーズン2では、より深く、より暗がりへと分け入るような物語にも踏み込める」とし、さらなる挑戦への意欲をにじませた。
ディズニー傘下のFXが手掛ける本作は、関ヶ原の戦い前夜を思わせる時代を背景に、主人公の大名・吉井虎永（真田）と、異国から漂着した英国人航海士・按針（コズモ・ジャーヴィス）の出会いから始まった物語。2024年に配信開始と同時に世界中で熱狂的な支持を集め、米国テレビ界の“アカデミー賞”ともいわれる最高峰の賞第76回エミー賞にて史上最多18部門を制覇。「第82回ゴールデングローブ賞」では4部門を受賞したほか、全米各賞を総なめするなど、大きな話題を集めた。
シーズン2は、シーズン1の出来事から10年後が舞台となる。封建日本の激動期を背景に、虎永と按針、二人の男の物語が、再び歴史に着想を得た壮大なサーガとして描かれる予定だ。
ステージではまず、シーズン2のキャスト情報が紹介された。新キャストとして水川あさみ（綾（あや）役）、窪田正孝（日向（ひゅうが）役）、金田昇（秀信役）、榎木孝明（伊藤役）、國村隼（郷田役）らの出演が発表された。一方で、真田、二階堂ふみ（落ち葉の方役）、阿部進之介（戸田広勝役）、金井浩人（樫木央海役）、洞口依子（桐の方役）、トミー・バストウ（マルティン・アルヴィルト司祭役）、宮本裕子（吟役）、奥野瑛太（佐伯信辰役）、向里佑香（お菊役）らをはじめとするシーズン1の主要キャストも続投する。
ジャスティン・マークスは、既存キャラクターと新キャストを組み合わせた理由について「シーズン1では多くの登場人物が物語の中で命を落とした。物語をさらに広げていくためには、新しい人物が必要だった」と説明。どのような役柄か詳しい内容には触れなかったものの、「新キャラクターたちはこの世界にしっかりと根を張る存在になる」と期待をにじませた。
シーズン2の舞台を「10年後」と設定した理由については、現代のドラマ視聴環境を踏まえた判断であると明かした。制作に時間を要する大作シリーズでありながら、物語上は「数分後」から再開される続編も少なくない中で、「あえて10年の時間経過を設けることで、視聴者も登場人物と同じように『久しぶりに再会する感覚』を味わえるようにしたい」（マークス）という狙いがあるという。シーズン2では、登場人物たちが10年の歳月の中で何を失い、何を得たのかが重要なテーマとなりそうだ。
レイチェル・コンドウは、シーズン1への反響について「視聴者が私たちに“時間・注意・感情”を預けてくれたことが何よりの支えになった」と振り返る。その信頼があるからこそ、「シーズン2では、より深く、より暗がりへと分け入るような物語にも踏み込める」とし、さらなる挑戦への意欲をにじませた。