King ¡õ Prince¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤È²á¤´¤·¤¿1Ç¯¤ò²óÁÛ¡Öº£²ó¤Î¿ÍÀ¸¤ÏºÇ¹â¡×¡Ö¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¼«Ëý¤¹¤ë¡×
¡¡King ¡õ Prince¤Î±ÊÀ¥Î÷¡¢¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬13Æü¡¢Åìµþ¡¦´Ý¥Ó¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÈMARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025¡ÖDisney JOYFUL MOMENTS¡×¡ÉCelebration Tree ¡ãMickey & Friends¡äÅÀÅô¼°¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥é¥¥é¤ÇÁÇÅ¨¡ª¥ß¥Ã¥¡¼¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤ÈKing & Prince
¡¡º£Ç¯¡¢¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡¦¥Þ¡¼¥Á¡×¤ËÂ³¤¯¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¤Î¿·¤¿¤Ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖWhat We Got ¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¤Î¥Ù¥¹¥È¥Õ¥ì¥ó¥É¤Ç¤¢¤ëKing ¡õ Prince¡£¥ß¥Ã¥¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¤Î¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤ä¶â¿§¤Î¥Ä¥ê¡¼¤ò2¿ÍÃçÎÉ¤¯¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤ÆÅÀÅô¤µ¤»¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î²Æ¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ö¤¤¤Þ¤À¤ËÌ´¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿±þ¤â¤¹¤´¤¯¤Æ¡£À¤³¦¤ËÄÌ¤¸¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡£¤Þ¤¿Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î´¿À¼¤Ë¤Ï¡Ö¼»ÅÊ¤·¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡È¤ä¤¤â¤Á¡É¤â¡£
¡¡¹â¶¶¤â¡ÖÊª¿´¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤«¤é¥ß¥Ã¥¡¼¤È°é¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥ß¥Ã¥¡¼¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¶Ê¤Ç°ì½ï¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤È´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿²óÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£º£²ó¤Î¿ÍÀ¸¤ÏºÇ¹â¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È³ú¤ßÄù¤á¤¿¡£
¡¡±ÊÀ¥¤Ï¡Ö¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¼«Ëý¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¡¢¹â¶¶¤Ï¡Öº£Ç¯1Ç¯¤Ï¥ß¥Ã¥¡¼¤È¤º¤Ã¤È²á¤´¤·¤Æ¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤âÅÐÃÅ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡ÄËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê°ìÇ¯¤·¤¿¡×¤ÈËþÂ¤²¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡11·î13Æü¤«¤é2026Ç¯1·î4Æü¤Þ¤Ç¡¢Âç¼êÄ®¡¦´Ý¤ÎÆâ¡¦Í³ÚÄ®¤Î¡Ö´Ý¤ÎÆâ¥¨¥ê¥¢¡×¤Ë¤Æ¡¢¡ÈMARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025¡ÖDisney JOYFUL MOMENTS¡×¡É¤ÈÂê¤·¡¢¤è¤í¤³¤Ó¤ä´¶Æ°¡¢¹¬Ê¡´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÎÊª¸ì¤ÎÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤ÊÅß¤Îµ¨Àá¤Î´¶Æ°¤òÊ¬¤«¤Á¤¢¤¦¡¢¥Û¥ê¥Ç¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡´Ý¤ÎÆâ¥¨¥ê¥¢¤Ï¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¤ª»Å»ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤¦±ÊÀ¥¤Ï¡Ö¹Äµï¤â¶á¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ä®ÊÂ¤ß¤Ç¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤»¤ë³¹¡×¤ÈÆ´¤ì¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡¢¹â¶¶¤â¡ÖÉñÂæ¤Ë½Ð¤µ¤»¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë·à¾ì¤¬¶á¤«¤Ã¤¿¡£ÉñÂæ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¤ª¤¸¤ã¤Þ¤·¤Æ¤´ÈÓ¤À¤Ã¤¿¤ê¤ªÇã¤¤Êª¤Ë¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÄ½Õ¤ò²á¤´¤·¤¿¾ì½ê¤¬¶á¤¤¤Î¤Ç¡¢ÇØ¿¤Ó¤·¤Æ¤Ç¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¾ì½ê¤Ç¤¹¡×¤È¤Û¤Û¤¨¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
