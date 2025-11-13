サッカー元スペイン代表ＦＷでＪ１神戸でもプレーしたダビド・ビジャ氏が２６年ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３カ国大会へ向けた展望を語り「スペインは優勝の本命」だとした。スペインのスポーツ紙マルカのインタビューで話した。

ビジャ氏は「Ｗ杯を勝ち取るのはとても大変だが、スペインが本命かと問われれば答えは『間違いない』ということになる。私がどうこうと言うことではなく、それは彼らがピッチで示している」と回答。本命とみられることが不利に働くことはないか？との問いには「関係ない。選手は（外部の雑音から）距離を置いている。（スペインが初優勝した）２０１０年の時もほとんど全ての人たちがスペインを本命と見ていた」とした。

スペインの成功の秘訣については「スター選手はいるが、ベースとなっているのはグループ。ボールを保持して相手へダメージを与え、ボールを持つ形で守る」と指摘。注目選手としてラミン・ヤマル（バルセロナ）が挙げるが「まだ若いが大きな才能があり、偉大な選手たちと並ぶだけの可能性がある。だが周りが彼を支え、助け、時には要求しないといけない。彼の限界点？彼自身が決めることになるだろう。周囲の雑音？彼がピッチで活躍している限り、それは重要なことではない」とした。