テレビ朝日の森川夕貴アナウンサー（32）が13日、自身のインスタグラムを更新。第1子出産を報告した。

森川アナは2021年に医師の男性と結婚。24年3月22日に夫の赴任先に帯同するため同年4月から休職することを発表していた。インスタグラムでは「お休み中に出産し新米かーさんとして日々てんてこ舞いな毎日を送っております」と、第1子を出産していたことを伝えた。

フリーの新井恵理那アナは4月に第2子女児出産を報告した。テレビ東京の角谷暁子アナは7月に第1子出産を公表した。

フリーの杉崎美香アナは8月に第2子男児出産を報告。46歳での出産ということもありSNSには「出産まで大きなトラブルなく、そして無事に産後を迎えられていることを、改めて神様に感謝致します」と胸中をつづっていた。

日本テレビの中島芽生アナは9月にインスタグラムを通じ、今年2月に第1子、第2子となる双子の男児を出産していたことを明かした。

テレビ東京の相内優香アナウンサーは今月7日、第1子女児出産を報告。夫でフリーアナウンサー青井実も同日、キャスターを務めるフジテレビ系「Live News イット！」（月〜金曜後3・42）で長女誕生を報告していた。