My Little Box冬の特大号：YSL BEAUTYコスメ＆雑貨が37,000円相当！

パリ生まれのご褒美定期便「My Little Box（マイリトルボックス）」が、2025年11月1日から販売を開始する“冬の特大号”（11・12月合併号）には、なんと総額37,000円相当のアイテムが詰まっています♡テーマは「Noël à Paris～パリのクリスマス～」。中でもYSL BEAUTY（イヴ・サンローラン・ボーテ）との豪華コラボコスメは、まさに冬の自分へのご褒美にぴったり。予約は10月15日より開始です♪

パリの輝きを閉じ込めたYSL BEAUTYコスメ

「冬の特大号」には、YSL BEAUTYから名作コスメがラインナップ。

クチュール ミニ クラッチ

ルージュ ピュールクチュール ザスリム ベルベットラディカル

リブレ オーデパルファム

オールージュ ユイル N

クチュール ミニ クラッチや、リップスティック「ルージュ ピュール クチュール」シリーズ、さらに香水「リブレ オーデパルファム 10 mL」、そしてスキンケアオイル「オールージュ ユイル N 7 mL」など。

アイシャドウパレットには #024 ゴールデンレース または #910 トロカデロナイトをいずれか封入。ラグジュアリーなコスメで、パーティ前の仕上げも完璧です。

※リップスティックのシリーズ・カラーはお届けごとに異なります。

秋冬にぴったり♡OTEGALUN新作ジェルネイル全10色が11/12発売

My Little Boxオリジナル雑貨＆ご褒美トート

さらにボックスにはMy Little Box Originalとして、48Hホリデートートバッグとヘッドバンドが。

トートバッグは、リサイクル素材100％で、表地は光沢コーデュロイ、裏地にはオレンジタータンチェックをあしらったこだわり仕様。

ヘッドバンドはベルベット仕立てで、旅先のガールズナイトや週末のお出かけにも活躍♪総額37,000円相当の豪華内容です。

注目は“冬の特大号”ならではの限定仕様

「My Little Box 冬の特大号」概要は次の通り。定期便価格は7,160円（税込）、販売開始は2025年11月1日～12月31日*。

発送開始は11月13日より順次。数量限定のため、販売期間内でも受付終了となる可能性があります。

日常に“パリのクリスマス”を招くこのボックス、今年の冬のマストハブアイテムといえそうです！

*定期便会員が対象。予約開始は10月15日より。

特別な冬を、My Little Boxとともに♡

この冬は、My Little Boxの「冬の特大号～Noël à Paris～」で、ラグジュアリーなひとときを手に入れませんか？

YSL BEAUTYの名作コスメ＋オリジナル雑貨が詰まった総額37,000円相当、価格は7,160円（税込）です。

予約は10月15日～、発売は11月1日～。数量限定なので、お早めのお申込みがおすすめです♪この冬、自分へのご褒美に華やかな“パリのクリスマス”を迎えましょう♡